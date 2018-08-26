Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’tan resmi Karius açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius’un satın alma opsiyonlu 2 yıllık kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı. Beşiktaş, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Alman eldivenin Beşiktaş siyah-beyazlı forma ile poz verdiği fotoğraflar yer alırken, “Beşiktaş’a Hoş Geldin Loris Karius! Futbol Takımımız, Liverpool’dan kaleci Loris Karius’u satın alma opsiyonu ile birlikte önümüzdeki iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı” açıklamasına yer verildi.

Karius, Antalyaspor mücadelesini Vodafone Park’ta tribünden edecek.

Loris Karius Kimdir?

22 Haziran 1993 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. 189 cm boyundaki kaleci, Mainz 05 ve Liverpool takımlarında forma giydi. 2017-18 sezonunda Liverpool formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Karius, 2018-19 sezonu başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

