Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar Belediyespor'un UEFA Avrupa Ligi rakipleri bugün çekilecek olan kura ile belli oluyor. Heyecanla beklenen UEFA Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'da başlayacak. Monaco'da düzenlenecek olan kura çekimlerinde temsilcilerimizin rakipleri belli olacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi kim, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi kim, Akhisar'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi kim, UEFA Avrupa Ligi ne zaman başlayacak gibi merak edilen sorular bugün cevaplanıyor. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar Belediyespor UEFA Avrupa Ligi rakipleri...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

1. Torba: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dynamo Kiev, Salzburg, Olympiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio

2. Torba: Sporting Lizbon, Ludogorets, København, Marsilya, Celtic, PAOK, AC Milan, Genk, Krasnodar, Astana, Rapid Wien

3. Torba: Real Betis, Qarabağ, BATE Borisov, Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskva, Standard Liège, Zürich, Bordeaux, Rennes,

4. Torba: Apollon, Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Praha, Akhisar Belediyespor, Jablonec, AEK Larnaca, Vidi, Rangers, Dudelange, Spartak Trnava, Sarpsborg

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMLERİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (TSİ 14.00)

​İŞTE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

1. Torba: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dynamo Kiev, Salzburg, Olympiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio

2. Torba: Sporting Lizbon, Ludogorets, København, Marsilya, Celtic, PAOK, AC Milan, Genk, Krasnodar, Astana, Rapid Wien

3. Torba: Real Betis, Qarabağ, BATE Borisov, Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskva, Standard Liège, Zürich, Bordeaux, Rennes,

4. Torba: Apollon, Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Praha, Akhisar Belediyespor, Jablonec, AEK Larnaca, Vidi, Rangers, Dudelange, Spartak Trnava, Sarpsborg

İŞTE AKHİSARSPOR'UN RAKİPLERİ

İşte Akhisarspor'un muhtemel rakipleri;

1. Torba: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dynamo Kiev, Salzburg, Olympiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio

2. Torba: Sporting Lizbon, Ludogorets, København, Marsilya, Celtic, PAOK, AC Milan, Genk, Krasnodar, Astana, Rapid Wien

3. Torba: Real Betis, Qarabağ, BATE Borisov, Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskva, Standard Liège, Zürich, Bordeaux, Rennes,

4. Torba: Apollon, Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Praha, Akhisar Belediyespor, Jablonec, AEK Larnaca, Vidi, Rangers, Dudelange, Spartak Trnava, Sarpsborg