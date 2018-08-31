Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri kim oldu? Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri kimler? Fenerbahçe'nin UEFA kura sonuçları gibi merak edilenler haberimizde... UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi. Feneerbahçe, kuraya 2. torbadan dahil oldu. Monaco'da gerçekleştirilen kura çekimlerinde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri kimler oldu? Fenerbahçe'nin Avrupa'da yoluna devam ederken karşılaşacağı rakipleri kimler oldu? Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla beklediği kura sonuçları...

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde D grubunda yer alıyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri Anderlecht, Dinamo Zagrep ve Spartak Trnava oldu.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ​

1. Torba: Sevilla, Arsenal, Chelsea, Zenit, Bayer Leverkusen, Dynamo Kiev, Salzburg, Olympiakos, Villarreal, Anderlecht, Lazio

2. Torba: Sporting Lizbon, Ludogorets, København, Marsilya, Celtic, PAOK, AC Milan, Genk, Krasnodar, Astana, Rapid Wien

3. Torba: Real Betis, Qarabağ, BATE Borisov, Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskva, Standard Liège, Zürich, Bordeaux, Rennes,

4. Torba: Apollon, Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Praha, Akhisar Belediyespor, Jablonec, AEK Larnaca, Vidi, Rangers, Dudelange, Spartak Trnava, Sarpsborg