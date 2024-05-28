PSG'den Napoli'ye dudak uçuklatan teklif! Kvaratskhelia için kesenin ağzı açıldı

PSG, Kylian Mbappe'nin boşluğunu doldurmaya çalışıyor. Fransız ekibinin hedefinde, Napoli'nin yıldızı Kvaratskhelia var. PSG'nin, Napoli'ye önerdiği miktar ise dudak uçuklatıyor.

Napoli'nin son şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Khvicha Kvaratskhelia için transfer iddiaları artıyor. Napoli'ye gelen teklifler arasında yeni bir dev olduğu belirtildi.

PSG NAPOLI'NİN YILDIZI İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Di Marzio'nun haberine göre; PSG, Kylian Mbappe'nin ayrılığı sonrası hedefleri arasına Khvicha Kvaratskhelia'yı aldı. Yine haberde yer alan bilgiye göre; Fransız kulübü 100 milyon Euro bedeli gözden çıkardı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 45 resmi maça çıkan Khvicha Kvaratskhelia bu karşılaşmalarda 11 gol 9 asistlik skor katkısı sağladı.