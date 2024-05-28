Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > PSG'den Napoli'ye dudak uçuklatan teklif! Kvaratskhelia için kesenin ağzı açıldı

PSG'den Napoli'ye dudak uçuklatan teklif! Kvaratskhelia için kesenin ağzı açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PSG&#039;den Napoli&#039;ye dudak uçuklatan teklif! Kvaratskhelia için kesenin ağzı açıldı
Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, Psg, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PSG, Kylian Mbappe'nin boşluğunu doldurmaya çalışıyor. Fransız ekibinin hedefinde, Napoli'nin yıldızı Kvaratskhelia var. PSG'nin, Napoli'ye önerdiği miktar ise dudak uçuklatıyor.

Napoli'nin son şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Khvicha Kvaratskhelia için transfer iddiaları artıyor. Napoli'ye gelen teklifler arasında yeni bir dev olduğu belirtildi.

PSG NAPOLI'NİN YILDIZI İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Di Marzio'nun haberine göre; PSG, Kylian Mbappe'nin ayrılığı sonrası hedefleri arasına Khvicha Kvaratskhelia'yı aldı. Yine haberde yer alan bilgiye göre; Fransız kulübü 100 milyon Euro bedeli gözden çıkardı.

PSG'den Napoli'ye dudak uçuklatan teklif! Kvaratskhelia için kesenin ağzı açıldı - 1. Resim

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 45 resmi maça çıkan Khvicha Kvaratskhelia bu karşılaşmalarda 11 gol 9 asistlik skor katkısı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'da tavuk dönerin fiyatı çıldırttı... Silahını çıkarıp büfeye ateş açtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı televizyon programına çağırdı! 'Yüzüme söyleyebileceğinden şüphem yoktur' - SporAli Koç, Aziz Yıldırım'ı televizyon programına çağırdı! 'Yüzüme söyleyebileceğinden şüphem yoktur'Borussia Dortmund, Türk kulüpleriyle anılan Hummels'in geleceği hakkında açıklama yaptı - SporBorussia Dortmund, Türk kulüpleriyle anılan Hummels'in geleceği hakkında açıklama yaptıKaan Ayhan'dan Mert Hakan Yandaş'a şampiyonluk göndermesi! - SporKaan Ayhan'dan Mert Hakan Yandaş'a şampiyonluk göndermesi!Serdar Topraktepe, Semih Kılıçsoy'a övgüler yağdırdı! Beşiktaş'ın sıradaki yıldız adayını açıkladı - SporSerdar Topraktepe, Semih Kılıçsoy'a övgüler yağdırdı! Beşiktaş'ın sıradaki yıldız adayını açıkladıAlex de Souza, imza atmak için geliyor! Türkiye kariyeri yeniden başlayacak - SporAlex de Souza, imza atmak için geliyor! Türkiye kariyeri yeniden başlayacakOkan Buruk hakkında suç duyurusu! Yaptığı tezahürat başına bela olabilir - SporOkan Buruk hakkında suç duyurusu! Yaptığı tezahürat başına bela olabilir
Sonraki Haber Yükleniyor...