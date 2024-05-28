Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı televizyon programına çağırdı! 'Yüzüme söyleyebileceğinden şüphem yoktur'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan adayı Aziz Yıldırım'ı televizyon kanalında tartışmaya davet etti. Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken, adaylar arasındaki tansiyon yükseliyor. Başkan adaylarından Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'ı televizyon programında tartışmaya davet etti.

Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

YÜZÜME SÖYLEMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOKTUR

"Sayın Aziz Yıldırım'ı, şahsıma yönelik iddiaları üzerine yüz yüze bir TV kanalında konuşmaya davet ediyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. Aslolanın Fenerbahçe olmasından hareketle değerli camiamızın da bunu hak ettiğine inanıyorum. Kendisinin bu davetimi kabul etmesi halinde, bu adımın Fenerbahçe demokrasisi adına çok kıymetli olacağını hep birlikte göreceğiz."