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Borussia Dortmund, Türk kulüpleriyle anılan Hummels'in geleceği hakkında açıklama yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Borussia Dortmund, Türk kulüpleriyle anılan Hummels&#039;in geleceği hakkında açıklama yaptı
Borussia Dortmund, Mats Hummels, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund, adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Mats Hummels'in geleceği hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Hummels ile ilgili kararın Şampiyonlar Ligi finalinden sonra verileceği vurgulandı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı zaman zaman Trabzonspor ve Beşiktaş'la da anılan Mats Hummels'in, Alman takımında ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor.

FİNAL SONRASI KARAR VERECEĞİZ

Alman basınında çıkan haberlere göre; Dortmund ekibinin sportif direktörü Sebatian Kehl, Hummels'in geleceğine ilişkin kararın cumartesi günü Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finalinden sonra verileceğini belirtti.

Borussia Dortmund, Türk kulüpleriyle anılan Hummels'in geleceği hakkında açıklama yaptı - 1. Resim

Kehl, 35 yaşındaki stoperle yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine "Henüz buna karar vermedik. Mats Hummels şu an sadece final maçıyla ilgileniyor. Geriye kalan her şeye bundan sonra karar vereceğiz" diye konuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Alman oyuncu, bu sezon Dortmund formasıyla 39 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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