Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesi açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 16-18 milyar TL borcu olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, İzmir seyahatinde açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Fenerbahçe'nin borcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE'NİN BORCU

"190 milyon Euro futbolcu ödemesi var. Bizim bıraktığımızdan daha iyi bir durum yok şuan... Ali Şen döneminde 28 milyon Euro borcu vardı, kulübü aldığımız zaman 2018 yılına denk getirirseniz 80 milyon Euro'ya denk geliyor. Borç borç demekten sıkıldık sizlere ben size her ay açık açık önünüze maliyeti açıklayacağım. Fenerbahçe'nin en az 16-18 milyar borcu var. Mahkeme sürecinden dolayı bir gün iyi haber bir gün kötü haberden dolayı Fenerbahçe'yle ilgilenemedik ve başarısız olduk sizlerde bizim fişimizi çektiniz.

FENERBAHÇE, KOÇSPOR OLDU

Fenerbahçe, Koçspor oldu. Bu formadan falan ne kadar geliyor hangi reklamdan ne alıyor bu kulüp bilen var mı? Biz kimle mücadele ettik? 3 Temmuz'la Fetö'yle... Bunlar kimle mücadele etti? Bizim için önce Fenerbahçe'dir. Başarılı olurlarsa bizim desteğimiz her zaman olacak Ali Koç yönetimine. Burada sadece güçlü kadro kurmakla olmaz diyolar ki bu sene Fenerbahçe'nin en iyi kadrosu Alex, Roberto Carlos, Gökhan, Ortega'lar çok sayarız biz hepsi yıldızdı. Bu seçimler bana zarar veriyor ama ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Eğer kazanırsak son yönetimim olacak. Bir sürü kongre üyesi var. Bu kulüp bir tek Aziz Yıldırım'la, Ali Koç'a mı kaldı? Ayıp gerçekten..

GELEMEZ DEDİM 5 YIL VEREMEDİLER

Nihat Özbağ çalışma yapıyor stadyum için, haftaya sizlere de göstereceğiz. 10 bin kişilik kale arkalarına büyütme geliyor. 1 seneye 60 bin kişilik stat elimizde olacak. Herkes biletini alacak derneklerle kombine bilet konuşacağız. Gebze de alanımız var 10 tane çim saha yapacağız. Ben artık sert değilim, rahatladım yumuşadım. Artık kucaklaşacağız biz bizim herkese kapımız açık biz öyle randevuyla kulübe ziyaretçi almıyoruz.

Hakemler içinde kumpas var. Sahaya meşale girer girmez oyun duracak. 'Özgür Yankaya gelemez' dedim 5 sene vermediler. Bir şey dediğimiz zaman herkes dinlemeli.

CUMARTESİ İNGİLTERE'YE GİDİYORUZ

Ben şunu kabul etmiyorum 99 puan topladık olamadık falan biz 2.olduk üzülüp durumu düzelteceksin. Cumartesi İngiltere'ye gidiyoruz Mahmut Bey'le Mourinho'yla son konuşmayı yapacağız. İyi kadroyu kuracağız, Mourinho'yla yapacağız o ne derse o olacak."