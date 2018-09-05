Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı'na katılan Şenol Güneş, Türk futbolunun geleceği ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Güneş, "Dünya kupasında üçüncü olduk ama dünya futbol ülkesi olarak üçüncü olamadık. Daha henüz bu konuda eksiklerimiz var. 2002'den bu yana daha (Dünya kupasına) katılımımız da yok. Sportif başarılar önemli ama aynı zamanda yatırımlar, anlayışlar ve felsefeler de önemli." ifadelerini kullandı.





DAHA AZ YABANCI DAHA SAĞLIKLI



Türkiye'deki 14 yabancı futbolcu kuralına yönelik mesajlar veren Güneş, "Türkiye bu koşullarda hazır olmadan bazı şeyler yaptı. Belki başlangıçta düşünce olarak doğru olabilir ama onun da kriterleri vardı. Ama o kriterler uygulanmaya konulmadı. Dolayısıyla 14 yabancı olarak kaldı. Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı çok fazla. Şu aşamada daha az sayıda yabancı futbolcu olması daha sağlıklı kararlar getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın son iki yıldır Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini ve bu yıl da UEFA Avrupa Ligi'nde yarışacağını anımsatan Güneş, "İyi işler yaptık. Ama bazen bu başarılar size rakip de olabiliyor, beklentileri büyütüyorsunuz. Ama ülkenin futbol anlayışında, oyuncunun yetiştirilmesinde, yarıştırılmasında, antrenörün gelişiminde, vizyona çıkmasında ve kulüplerin kurumsal yapısında tartışılacak konuları fazla ele almıyoruz. Biz sadece sonuçları kovalıyoruz." yorumunda bulundu.

Güneş, Avrupa'nın en önemli beş futbol ülkesi, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya'nın futboldaki yatırımlarına dikkati çekerek, "Biz o yatırımların gerisindeyiz." diye konuştu.