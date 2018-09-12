Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mercedes-Benz Türk, yelken sporuna ilgi duyan ve bu sporu tutkuyla yapan ekip üyelerinden oluşan Kadın Yelken Takımı ile “Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası”nda yer alarak kadın dayanışması ve duyarlılığına vurgu yaptı. Kupa gelirinin bir bölümü Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na (AÇEV) bağışlandı. Mercedes-Benz Türk’ün Dragobus adlı kürek takımı, 54.81 saniye ile kendi rekorunu kırarak yarışa katılan 54 takım arasından 2’ncilik kupasını almanın gururunu yaşadı.





Mercedes-Benz Türk, bünyesinde görev alan çalışanlarının kariyerleri kadar sosyal hayatlarındaki desteğini de sürdürmeye devam ediyor. Şirket çalışanları son olarak; 8-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Maltepe’de düzenlenen Uluslararası İstanbul Su Sporları Festivali’nde, Dragobus adındaki takımıyla kürek kategorisinde 2’ncilik elde etti. Mercedes-Benz Türk’ün tamamı kadınlardan oluşan yelken takımı ise 7-8-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Anne Çoçuk Eğitim Vakfı (AÇEV) yararına düzenlenen, Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda IRC 3 klasmanını 2’nci olarak tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.



Kadınlardan oluşan takımlar AÇEV’e destek olmak için “İyiliğe Yelken Açtılar”



Kadınların yelken sporunun bilinirliğini arttırarak bu spora olan ilgi geliştirmeyi hedefleyen Türkiye Yelken Federasyonu’nun önderliğinde İstanbul Yelken Kulübü işbirliği ile düzenlenen 3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda Mercedes-Benz Türk’ün kadın yelken takımı, 3 günde yapılan toplam 5 yarış sonrasında “IRC 3 klasmanında” 2’nci oldu. “İyiliğe Yelken Açıyoruz” sloganıyla, ilk kez 2016 yılında düzenlenen Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda bu yıl tamamı kadınlardan oluşan 14 takım yarıştı. Gerçekleştirilen kupa ile kadın dayanışması ve duyarlılığına vurgu yapılırken; her yıl olduğu gibi bu yıl da kupa gelirinin bir bölümü ile kadınlara yönelik çalışmalar yapan Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEV’e katkı sağlandı.



Mercedes-Benz Türk Dragobus Kürek Takımı da 2’nciliği göğüsledi



Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda 8-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Su Sporları Festivali’ne Mercedes-Benz Türk’ü temsilen, şirket çalışanlarından oluşan Mercedes Dragobus ve Mercedes Power Team takımları katıldı. Mercedes-Benz Türk adına yarışan Dragobus Kürek Takımı, Dragon Bot adlı kürek yarışmasında 2’nci gelerek önemli bir başarı elde etti. Adını “dragon” ve markanın Türkiye’deki otobüs üretimine ithafen “bus” kelimelerinin birleşiminden alan Mercedes-Benz Türk Dragobus kürek takımı 54.81 saniye ile kendi rekorunu kırarak, yarışa katılan 54 takım arasından 2’ncilik kupasını almanın gururunu yaşadı. Takım, 22-23 Eylül’deki büyük yarış için hazırlanıyor.





Havada, karada, suda Mercedes!



Mercedes-Benz Türk’ün yelken ve kürek takımları, su sporlarında gösterdikleri başarılar ile Mercedes logosunun üç kollu yıldızının “havada, karada, suda” anlamının bir kez daha altını çizdi.