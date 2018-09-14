Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak, Süper Lig'de ilk kez bir maçta 11'de sahaya çıktı. Karşılaşma boyunca başarılı bir performans sergileyen ve taraftarından alkış alan Ozan Kabak, Diagne'ye bir penaltı yapmaktan kurtulamadı.

90 dakikada sahada kalan genç futbolcu, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ozan Kabak'ın ifadeleri şu şekilde:

Gece yatarken hep bu anları düşünüyordum. Top ayağıma gelince ne yaparım diye. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama elimden gelenin hepsi bu değil. Daha iyi olacağımı biliyorum. Martin ve Gary Rodriges bana çok yardımcı oluyor. Onlar olmadan performans göstermem imkansız. Onlara da teşekkür ediyorum.