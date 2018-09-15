Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, gündemle ilgili özel açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un jestini duyurdu.

İşte Tuna Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar:

"Maçlarımızı Ankara'da oynamak isterdik ama planlamalar yanlış yapıldı. Stadın yıkımı ertelenebilir. Osmanlıspor'un maçlarını oynadığı yere baktıgında zemin kötü ve orası olmaz. Bursaspor ile görüştük, onlar da saha zemininin bakımda olduğunu ifade ettiler ve orası da olmadı. Bundan dolayı Akhisarspor maçını Afyonkarahisar'da oynayacağız.

"ALİ KOÇ 'BİZİM SAHAMIZDA OYNAYIN' DEDİ"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da, "Buyurun bizim stadımızda maçlarımızı oynayabilirsiniz" dedi. Orası da uzak olduğu için mecburen geri çevirmek zorunda kaldık. Akhisarspor karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla gidiyoruz. Moral bulmamız lazım. Akhisar da çok iyi takım. Ama biz de Ankaragücü'yüz ve başaracağımıza inanıyorum." (Ajansspor)