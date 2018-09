Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Fatih Terim, Lokomotiv maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı, gizemli sözler kullandı. “Galatasaray ile tekrar ile yola çıktığımızda hedef sorulmuştu. Ben de ‘Şu anda dünya büyüklüğünde bir hayalim var’ demiştim. Olur ya da olmaz. Ama hep içimde ‘neden olmasın’ var” diyen İmparator, “Çok zor çok kolay değil. Cezalıyız, eşit şartlarda mücadele etmiyoruz. Satmadan alamıyoruz. Buna rağmen neden olmasın. Nereye çekmek istiyorsanız. UEFA Kupası’nı aldığımız zaman da şampiyon olabiliriz diye söylemiştim. O zaman da tepki almıştık” şeklinde konuştu. Hocanın sözleriyle Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı kastettiği yorumları yapıldı.



Akbaba oynayacak

Sözlerine devam eden Fatih Hoca, “Galatasaray gidiş-geliş yeri değil. Benim için tek gidiş olan bir yer. Ben Galatasaray’ın olması gereken bir ligde olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüm takımlar kendi liglerinde elde ettikleri başarılar ile buradalar” derken, “Grup 4 takıma da iddia olarak açık, 1’inci de olabiliriz, 4’üncü de. Öyle bir grup. Her maçın da zorluk derecesi farklı. Bizde 21 kişilik kadro var. Onlar 25 kişi ile mücadele edecek. Eşit şartlarda dövüşmüyoruz. Bunu tespit olarak kabul edin. Allah izin verirse de altından kalkmak için çabalayacağız. Emre’nin (Akbaba) oynamasını bekliyoruz. Takımda en çok koşanlardan birisi” ifadelerini kullandı.



O frekans tutarsa!

Lokomotiv’in ciddi bir rakip olduğunu belirten Terim, “Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahipler. Fernandes takımın maestrosu. Braga’dan Eder, Schalke’den tanıdığımız Farfan var. Hırvat Corluka var. Hepsi tecrübeli ve iyi oyuncular” derken, “Allah nasip ederse büyük seyircimiz ile oyuncular o frekansı kurduğunda işler istediğimiz gibi gider inşallah. Her maçta iyi oynayıp galip gelmek istiyoruz. Benim bütün isteğim bu ligde varlığımızı sürdürmek. Nagatomo gibi bir oyuncuyla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum” sözleriyle Japon yıldızı övdü. Terim’in basın toplantısını G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak da takip etti.

Ahtapot’un sahnesi

Galatasaray’da geçen sezon Manchester City’den transfer edilen Fernando Reges, kısa sürede taraftarın sevgilisi olmuş, şampiyonlukta da önemli katkı sağlamıştı. Takımın adeta emniyet kemeri olan Ahtapot lakaplı futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde en fazla maça çıkmış isim durumunda. Brezilyalı, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Porto ve M.City’de 8 sezon top koşturdu.



Hataya yer yok

31 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 54 karşılaşmada sahaya çıktı. Fatih Terim tecrübeli futbolcuya çok güveniyor. Ki Fernando son lig maçında teknik direktör Fatih Terim tarafından Lokomotiv Moskova mücadelesi düşünülerek dinlendirilmişti. Brezilyalı oyuncu bu kulvarda çok dikkatli olmak gerektiğinin altını çiziyor.

FERNANDO MUSLERA: Hedefimiz gruptan çıkmak

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Terim’le katıldığı basın toplantısında, “Hocama olan sevgim, saygım sonsuz. Hocamızın bize verdiği enerji ve güven otomatikman başarıyı getiriyor. Şu anda da öyle bir hava içindeyiz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak” dedi.