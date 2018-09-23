Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in takımda en memnun olduğu futbolcuların başında Yuto Nagatomo geliyor. Geçen sezonun ortasında Inter’den kiralanan ve şampiyonlukta önemli rol oynayan tecrübeli sol bek, yazın bonservisiyle birlikte transfer edilmişti. Florya’ya farklı bir kültür getiren Nagatomo iş ahlakı, disiplini, çalışma azmiyle herkese örnek oldu. Dönem dönem Alman, Brezilya, Rumen, Hollanda ekollerinin hâkim olduğu G.Saray’da Nagatomo sonrası Japon rüzgârı esmeye başladı. Bu bağlamda Japon futbolcu havuzu taraması da yapan sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü yıldız Kagawa’nın yanı sıra bir futbolcuyu mercek altına aldı; Ritsu Doan.



Terim sıcak bakıyor

Hollanda’nın Groningen takımında forma giyen 1998 doğumlu orta saha oyuncusu geçen sezon 10 gol, 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerinde çekmiş, 11 Eylül’de Kosta Rika ile oynana hazırlık maçında Japon Millî Takımı’nın formasını giymişti. Nagatomo’ya da sorulan genç solak mercek altına alınırken, bu sezon takımı kötü gitse de kendisi yine olumlu performansını sürdürüyor. Orta sahanın her bölgesinde görev yapabilen futbolcunun oyun tarzı Emre Belözoğlu’na benziyor. Fatih Terim de geçtiğimiz günlerde “Japonya’ya daha bir sempatik bakıyoruz belki de ikinci oyuncumuzu da alabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.