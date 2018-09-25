Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, El Ittihad ile El Wehda arasında yarın yapılacak Suudi Arabistan Pro Ligi karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Çakır'ın, Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun ismen daveti, TFF Merkez Hakem Kurulunun da onayı ile Cidde kentinde TSİ 18.55'te başlayacak El İttihad-El Wehda maçında görev alacağı ifade edildi.

YARDIMCILARI BAHATTİN DURAN VE TARIK ONGUN

Karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı kaydedildi.

Çakır, El Hilal ile El İttihad takımları arasında geçtiğimiz ay İngiltere'de oynanan Suudi Arabistan Süper Kupa müsabakasını yönetmişti.