Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Akhisar’da alınan ağır mağlubiyeti taraftarlarına unutturmak ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto maçı öncesi moral bulmak isteyen Galatasaray dün Erzurum’u ağırladı. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, henüz ilk dakika dolmadan rakip 18 üzerinden frikik kazandı. Maicon’un vuruşu sağ direğe çarpıp dışarı çıktı. 17’de Erzurum savunmasından çıkan top kısa düştü, araya giren Rodrigues hızla kaleye yöneldi, vuruşu kalecide kaldı. 24’te Feghouli sağdan kat ederek ceza sahasına doğru yöneldi, ardından da pasını çıkardı. Emre’nin şutu zayıf kaldı, Sehic de rahatlıkla topu kurtardı. Galatasaray ilk yarının son bölümlerinde oyundaki ağırlığını kaybederken, hücum organizasyonları zayıf kaldı. Özellikle sağ kanattan düşük verim alındı. G.Saray ilk yarı düş kırıklığı oluştururken devreye de 0-0 girildi.



Maicon sahnede

Galatasaray ikinci yarıda daha baskılı oynadı. 52’de Feghouli’nin sağ çaprazdan şutu az farkla auta gitti. Taraftar artık gol beklerken 55’te G.Saray öne geçmeye çok yaklaştı. Rodrigues’in soldan taşıyıp içeri çıkardığı topa Eren dokundu, Sehic güçlükle de olsa golü önledi. 57’de bu defa Ndiaye kaleciye takıldı. 65’te Fatih Terim, Onyekuru’yu sahaya sürüp Donk’u kenara alırken, genç yıldız sol kanada Rodrigues sağa, Feghouli de ortaya geçti. 73’te sağdan Ömer Bayram’ın kullandığı kornerde Maicon ön direğe hareketlenip süper bir kafa vuruşu yaptı ve top ağlara gitti: 1-0. Son bölümde karşılıklı ataklar yaşanırken, mücadeleden başka gol sesi çıkmadı. G.Saray 3 puanı 1 golle alırken genel olarak ortaya koyulan futbol düşündürdü.

AVRUPA'YI SALLIYOR

Galatasaray, iç sahadaki başarılı performansını sürdürürken Avrupa’nın da en iyilerinden biri olmayı başardı. Ligde iç saha galibiyet serisinde Avrupa’nın zirvesinde yer alan Aslan, yenilmezlik serisinde sadece Liverpool ve Barcelona’yı geçemedi. Galatasaray, 5 büyük lig ve Süper Lig’de mücadele eden takımlar arasında iç sahada en uzun galibiyet serisine (16) sahip takım durumunda yer alıyor. Yenilmezlik serisi sıralamasında ise Barcelona (38) ve Liverpool’un (24) ardından Galatasaray (23) üçüncü sırada.