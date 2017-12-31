Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tamamen performans üzerine tasarlanan TT RS ve M2, fiyat ve segment olarak birbirlerine en yakın modeller. Sosyal medyada birçok uzman tarafından karşılaştırılan araçlardan “hangisi daha hızlı?” sorusuna cevap, yine sosyal medya platformunda çekilen bir video ile geldi. 269 km hıza çıkan kapışmada sizce hangisi daha hızlı?