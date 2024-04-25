Otomotivin yeni nesile ihtiyacı var

Özellikle satış sonrası hizmet tarafında otomotiv sektörü ciddi bir istihdam sorunu ile karşı karşıya. Sektör temsilcileri mesleğinde iyi yetişmiş ustaların giderek emeklilik yolunu seçtiklerini belirterek; “Çok yakın zamanda usta, çırak ve kalfa istihdamı konusunda ciddi açık oluşmaya başlayacak. Otomotiv sektörünün genç arkadaşlara ihtiyacı var. Meslek lisesi konusu gittikçe daha da önem kazanıyor” şeklinde çağrıda bulunuyor…

İşsizlik sorununun her geçen gün giderek farklı bir boyut kazandığı günümüzde, bir çok meslek grubu yetiştirecek personel bulmakta zorlanıyor. Bunların içinde en önemli sektörlerden birisi de otomotiv olarak dikkat çekiyor. Önemli değişim ve dönüşümlere sahne olan otomotiv sektörünün gölgede kalan satış sonrası hizmetleri alanı, son yıllarda derin bir istihdam problemiyle yüzleşiyor.

Oto servislerinde çalışacak nitelikli eleman bulmanın her geçen gün zorlaştığına dikkat çeken Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem konuyla ilgili açıklamasında sektör temsilcilerine de çağrıda bulundu. “İşinde iyi nitelikli teknisyenler ya kendi işletmelerini açma ya da emekli olma yoluna gittikçe ve yeni nesilden kaynak sağlanamayınca, derin bir istihdam problemiyle karşı karşıya kaldığımızı anladık. Tüm paydaşlar olarak yeni nesli otomotive kazandırmak adına stratejiler oluşturmak, sektörümüzü sevdirmek durumundayız” dedi.

MESLEK LİSELERİ

Meslek liselerine ekipman ve sınıf desteğinin önemini dile getiren Erdem, eğitim gören gençler için staj imkânın son derece ciddi bir konu olduğunu dile getirerek; “Teorik eğitim kadar pratik eğitimin, sahayı koklamanın da önemli olduğunu düşünüyoruz ve gençlerimize Aşin Motorlu Araçlar’da staj fırsatı sunuyoruz.

Burada hem meslek öğreniyorlar hem de çekirdekten nitelikli çalışan yetiştirme şansı bulmuş oluyoruz. Bu anlamda rakiplerimize ve sektördeki diğer oyunculara da ilham kaynağı olmak, teşvik etmek istiyoruz. Aksi durumda birkaç yıl sonra çalışacak teknisyen bulamayacağız, istihdam sorunu demek, 3 günde onarılacak bir aracın haftalarca onarılamaması demektir” ifadelerini kullandı.