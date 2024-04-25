Hyundai’den Çin otomobil fuarında performans şovu

Dünyanın merakla beklediği Pekin otomobil fuarı bugün kapılarını açıyor. Koreli üretici Hyundai, en önemli EV ve SUV modellerini Çin'de bu fuar organizasyonu ile tanıtıp satışa sunmaya hazırlanıyor. Önceliği IONIQ 5 N modeline veren marka satışa 2024’ün son çeyreğinde başlayacak. Ardından TUCSON ve SANTA FE modelleri ile SUV segmentininde bir atak yapacak.

Hyundai, en önemli ve en çok rağbet gören elektrikli modellerini Çin pazarında da satışa sunarak stratejik olarak oldukça önemli bir hamle yapacak. Dünyanın en büyük EV pazarında yüksek performanslı IONIQ 5 N ile fark oluşturmaya hazırlanan Hyundai, SUV segmentinde de iddiasını artırma hedefinde.

Çin pazarı için özel olarak geliştirilen MUFASA modeline ek olarak TUCSON ve SANTA FE’yle de dikkat çekmeye devam ediyor. Çin’de uzun yıllardır büyük beğeni toplayan TUCSON ve SANTA FE modelleri de müşteri beklentileri karşılamak için Avrupa’daki versiyonlara göre daha uzun ve daha geniş olarak tasarlanıyor.

DEV STANDLA GÖVDE GÖSTERİSİ

Hyundai, Pekin Otomobil Fuarı'nda toplam 1.208 metrekarelik bir alana yayılan bir standda ziyaretçilerini ağırlayacak. “IONIQ 5 N” başta olmak üzere toplam 14 modelini sergileceyek olan Hyundai, aynı zamanda hidrojen teknolojisini de ziyaretçilerle paylaşacak. Hidrojen değer zincirinin üretim-depolama, taşıma-kullanma aşamalarını sergileyecek olan Hyundai, özelleştirilmiş kapsamlı bir hidrojen enerjisi çözümü olarak, farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir teknolojiler geliştirmeye devam edecek.

Hidrojen yakıt hücresi sistemlerinin ve organik atıkların tekrar hidrojene dönüştürülmesi fuar alanında sergilenirken böylece Hyundai’nin çevre dostu mobilite konusundaki kararlılığı da vurgulanmış oluyor.