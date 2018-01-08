Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1939 model zırhlı Mercedes bir zamanlar Adolf Hitler tarafından kullanılıyormuş. Araçla ilgili bütün resmî kayıtlar, Hitler’in şoförlüğünü yapan ve aynı zamanda SS subayı olan Erich Kempka’nın adına bulunuyor. 1939-1941 yıllarında birçok Nazi yürüyüşünde kullanılan otomobilin yanları ve alt bölümü Nazi liderini korumak için zırhla kaplanmış. Ayrıca otomobilde mermiye dayanıklı ön cam ve koltukların arkasında zırh levhaları bulunuyor. Kaputunun altında ise beş ileri manuel şanzımanla çalışan 230 beygirlik 7,7 litre hacminde süper şarj turbo beslemeli bir motor yer alıyor.