1967 yılında Otomarsan adıyla İstanbul’da kurulan ve bugün yatırım miktarı 1,138 milyar avroya ulaşan, Türkiye’nin yabancı sermayeli en büyük şirketlerinden biri konumundaki Mercedes-Benz Türk’ün İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, 2017 yılını değerlendirerek açıklamalarda bulundu. Sülün, Türkiye pazarına her zaman inandıklarını ifade ederek, 50. yıl dönümlerinin ekip motivasyonunu yükselttiğini ve geleneksel olarak liderliği koruduklarını belirtti. Sülün şöyle devam etti:



ÜÇ KAMYONDAN BİRi MERCEDES

2017 yılında da Türkiye pazarındaki zorlu şartlara rağmen hem şehirler arası otobüs hem kamyon pazarında lideriz. Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda, yurt içi talebin azalmasına bağlı olarak ihracata hız verdik ve üretimlerimizi planladığımız seviyelerde devam ettirdik. 2016 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası’na yapılan yatırımlar, 2017 yılında meyvelerini vermeye başladı ve Mercedes-Benz Türk kamyon ihracatını yüzde 38 oranında artırarak üretim tarihinin en yüksek kamyon ihracat rakamına ulaştı. Bugün dünyanın dört bir yanında 70’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye’de her üç kamyondan ikisini ve her iki otobüsten birini Mercedes-Benz Türk olarak biz üretiyoruz.



Dünyada ve Türkiye’de lideriz

Mercedes-Benz Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: 2017’de Mercedes-Benz satışları globalde 2,3 milyon adede ulaşarak bir önceki yıla oranla yüzde 9,9 büyüme gerçekleştirdi ve premium segmentte yine lider oldu. Türkiye’de yine aynı sınıfta 25.588 adetlik satış rakamıyla ilk sıradaki yerimizi koruduk. Bu başarımızda C-Serisi Sedan, Coupé ve Cabriolet modelleri ile E-Serisi, A-Serisi ve CLA modelleri en önemli aktörler konumunda. 2018 yılında geçtiğimiz yıla paralel bir seviye öngörüyoruz, portföyümüzdeki bazı modeller yenilenecek ve bu yıl elektrikli smart ile GLC F-Cell hibrit modelini Türkiye pazarına sunacağız.