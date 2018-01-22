Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı SUV’dan vazgeçmiyor

Bu yıl fuara damga vuranlar arasında en dikkat çeken modeller SUV’ler. BMW’nin Detroit’te örtüsünü kaldırdığı X2, Avrupa pazarında üç ve dört silindirli benzinlilere ilave dizel motor seçenekleri sunarken Amerika pazarında sadece turbo şarj 2,0 litre 228 beygirlik model satılacak.

Fuarda tartışmasın en çok konuşulanlar arasında Jeep modelleri yer alıyor. Marka çok çeşitli ve gelişmiş motor özellikleri sunsa da alıcıları için çok daha önemli olan Jeep’leri on road ve off road özellikleri. Mesela yeni Cherokee ileri teknoloji ile desteklenen 3 farklı 4x4 modu sunarken asfalt sürüşleri için ise benzersiz çekiş sistemleri geliştirmiş.

Otomobil fuarı olur da Çinliler katılmaz mı? Guangzhou Otomobil Grubu (GAC) Çin Devleti ortaklığında yoluna devam eden bir marka. Detroit fuarına en son teknolojilerini tanıtan GAC, ürünlerini Çin pazarında “Trumpchi” ismiyle satıyor. 2019’da ABD’de pazara sunacağı yeni modeli için ise yeni bir isim arayışında oldukları belirtiliyor.

Off Road araçları içinde tartışmasız en iddialı modellerin başında Mercedes G serisi geliyor. Makam otomobillerindeki konforu arazi şartlarında kullanıcısına sunan G serisinin yenilenen modeli, örtüsünü Detroit’te kaldırdı. Piyasaya ilk çıktığı günden beri tasarım çizgilerini koruyan efsane kabin içi ve motor özelliklerinde ise inanılmaz derecede şımartıcı yeniliklere imza atmış.

Kovboylar kamyon sever

Amerikan otomotiv pazarında en çok satan modellerin başını pick-up modelleri çekiyor. Dolayısıyla Amerika da düzenlenen bir otomobil fuarında da en çok pick-up’lar ilgi görüyor. Üç silahşörler olarak adlandırılan gurupta ise Ford F-150, Dodge Ram ve Chevrolet Silverado yer alıyor. Yıllardır birbirleri arasında süren kıyasıya rekabette aralarına girmeye çalışan Japon rakiplerine kafa tutan araçlar, hem spor otomobillerin performansını hem gerçek bir SUV’nin arazi kabiliyetlerini hem de lüks sedanların konforunu tek çatı altında toplayarak pick-up rahatlığı ile sunuyor. Bu yıl tanıtılan dizel F150 modeli ile tartışmalara konu olan Ford’un en dişli rakibi RAM ise FIAT Chrysler Automobiles (FCA) çatısı altında Amerika’da üretiliyor. Michigan’da bulunan RAM fabrikanın başında TOFAŞ’ın Bursa tesislerinden ABD’ye transfer olan Akın Aydemir görev yapıyor.

Değişmeyen Amerikan rüyası

2015 ve 2016 yıllarında Türkiye motosiklet pazarının lideri olan Honda, 2018’de pazara sunacağı 5’i tamamen yeni ve dördü yenilenmiş toplamda 9 modelle MOTOBIKE 2018 Fuarı’na çıkarma yapacak. Fuarda aynı zamanda 2017 yılı pazar liderliğini de kutlamaya hazırlanan Honda, amiral gemisi modeli GL 1800 Gold Wing, CB125R, CB250R, Africa Twin Adventure ve CB125F’i görücüye çıkaracak. NC750D INTEGRA, NC750S, NC750X ve X-ADV modellerinin güncellenen versiyonları ise fuarda ilk kez sergileyecek.

Yeni Jetta yüzünü ABD’de gösterdi

Amerika’nın en çok satan otomobil modeli olarak ön plana çıkan Jetta tamamen yenilendi ve dünya prömiyeri Detroit fuarında gerçekleşti. ABD’de 20 bin dolardan (yaklaşık 76 bin TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulan araç, isteğe göre birçok aksesuar ile kişiselleştiriliyor. İlk bakışta Passat mimarisini andıran Yeni Jetta, iç mekânda ise birçok yeni teknoloji ve donanım seçeneği sunuyor.