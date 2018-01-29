Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek organizasyona geçen yıl dünyanın dört bir köşesinden toplam 265 firma katılmıştı. 103 bin ziyaretçi çeken fuarın bu yılki teması ise, Moted’in trafikte yol güvenliğinin artırılmasına dikkat çekmek için hazırladığı “Trafikte biz bir aileyiz” kampanyası...