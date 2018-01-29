22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek organizasyona geçen yıl dünyanın dört bir köşesinden toplam 265 firma katılmıştı. 103 bin ziyaretçi çeken fuarın bu yılki teması ise, Moted’in trafikte yol güvenliğinin artırılmasına dikkat çekmek için hazırladığı “Trafikte biz bir aileyiz” kampanyası...
Motobike gün sayıyor
29.01.2018 - 03:47 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 03:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Messe-Frankfurt İstanbul tarafından organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike İstanbul, 10. buluşmasına hazırlanıyor.
Etiketler : motobike,
539844 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/539844.aspx
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