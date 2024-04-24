Yeni G-Serisi Çin’de tanıtılacak

Dünya prömiyerini Auto China 2024’te gerçekleştirilecek olan efsanevi G-Serisi, Mercedes-Benz EQ teknolojileri ile ön plana çıkıyor. Arazi yeteneklerinde ise artık referans noktası haline Yeni G-Serisi’nin G-TURN, G-STEERING ve akıllı arazi ağır vites fonksiyonu (Offroad crawling), sıra dışı bir kabiliyet sergiliyor. Aracın Türkiye’ye geliş tarihi ise 2024 eylül ayı olarak belirtiliyor…

Dünya prömiyerini Auto China 2024’te gerçekleştirilecek olan efsanevi G-Serisi, Mercedes-Benz EQ teknolojileri ile ön plana çıkıyor. Arazi yeteneklerinde ise artık referans noktası haline Yeni G-Serisi’nin G-TURN, G-STEERING ve akıllı arazi ağır vites fonksiyonu (Offroad crawling), sıra dışı bir kabiliyet sergiliyor. Aracın Türkiye’ye geliş tarihi ise 2024 eylül ayı olarak belirtiliyor…

ELEKTRİKLİDE ZİRVE

EQ Teknolojisine sahip yeni Mercedes-Benz G 580 Serisi, modelin tamamen elektrikli ilk varyantı. Yeni elektrikli G-Serisi, tüm ikonik unsurları içeren köşeli siluetini koruyarak modelin karakterine sadık kalmaya devam ederken, geleneksel içten yanmalı motorlu varyantlar gibi, gövdesi bir merdiven şasisi üzerine inşa edilirken, elektrikli sürüşü entegre etmek için bazı değişiklikler yapılarak güçlendirilmiş.

Bu merdiven şasi mimarisine entegre edilmiş lityum-iyon batarya, düşük bir ağırlık merkezi sağlarken 116 kWh kapasitesi ile WLTP'ye göre 473 kilometrelik menzil için yeterli enerji sağlıyor.

OFF ROAD ARENASINDA BİR İLK

Aracın tekerleklerin yakınında bulunan bağımsız kontrollü elektrik motoru, maksimum 432 kW toplam güç üretiyor. Bu motorlar, seçilebilir LOW RANGE arazi vites küçültme ile benzersiz sürüş özellikleri ve özel fonksiyonlar sağlıyor. Bu sayede, G-TURN, aracın gevşek veya asfaltsız yüzeylerde bulunduğu noktada kendi etrafında dönmesini sağlıyor.

G-STEERING işlevi arazide sürüş sırasında önemli ölçüde dar bir dönüş açısıyla aracın yönlendirilmesine imkân veriyor. Üç vitesli akıllı arazi ağır vites fonksiyonu Offroad crawling, arazi sürüşü için hız sabitleyici gibi işlev görerek sürücü arazide gezinmeye odaklanırken optimum sürüş gücünü koruyor.

85 SANTİM DERİNLİKTE İLERLEYEBİLİYOR

Denenmiş ve test edilmiş varyantlar gibi, EQ Teknolojisine sahip yeni Mercedes-Benz G 580 de uygun yüzeylerde yüzde 100'e kadar tırmanma kabiliyetine sahip. Araç, 35 dereceye kadar olan yan eğimlerde dengesini koruyor.

Elektrikli G-Serisi, 850 milimetrelik maksimum sudan geçiş derinliği ile geleneksel motorlu benzerlerinden 150 milimetre daha iyi performans gösteriyor. LOW RANGE arazi vitesi, özel bir redüksiyon oranı ile sürüş gücünü artırıyor.

Yeni model, akıllı tork vektörleme kullanarak geleneksel diferansiyel kilitlerinin işlevini sanal olarak üretiyor. G-ROAR, tamamen yeni elektrikli G-Serisi'ne benzersiz bir ses deneyimi de getiriyor. Karakteristik G-Serisi’ne özgü sürüş sesine ek olarak ortama bir ‘aura’ sesi ve çeşitli ‘durum’ sesleri de katıyor.

ÇİZGİSİNİ YİNE BOZMAMIŞ

Eylül ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak yeni elektrikli G-Serisi, süregelen aile serisinin bir üyesi olarak da göze çarpıyor. Dış tasarım, opsiyonel siyah panelli radyatör ızgarası ile çarpıcı elektrikli görünüme kavuşuyor. Tamamen elektrikli varyant, bir dizi ayırt edici özellik sayesinde geleneksel motorlu modellerden ayrılıyor.

Bu özellikler arasında hafifçe yükseltilmiş kaput ve arka tekerlek kemeri çıkıntılarında bulunan hava perdeleri ile arka kapı üzerindeki tasarım kutusu bulunuyor. Yeni A sütunu kaplaması ve aracın tavanında bulunan spoiler şerit de optimize edilmiş aerodinamiğe katkıda bulunuyor.