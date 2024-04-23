Opel’den yeni bir elektrikli SUV: Grandland

Alman üretici tamamen elektrikli olarak tasarladığı yeni Grandland’i tanıttı. Opel’in Experimental konsept otomobilinde yer alan birçok tasarım özelliği ilk kez bir seri üretim bir modelde yer alırken, markanın yeni şimşek logosu, yeni 3D Vizör, arka kısımda aydınlatmalı Opel yazısı, 700 km’ye varan özellikleri ve dikkat çeken tüm detayları; gelin birlikte göz atalım…

Tamamen baştan başa yenilenen Grandland, Opel adına elektrikli mobiliteyi daha da çekici hale getiren büyük bir adımı temsil ediyor. Grandland, Stellantis’in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformu üstünde yükselen ilk Opel modeli olarak öne çıkarken, 98 kWh kapasiteye ulaşan yeni düz batarya paketi ve yeni nesil elektrikli motoru, optimize edilen yeni ısı pompası gibi enerji tasarrufu özellikleri sayesinde yerel emisyon üretmeden 700 kilometreye varan (WLTP’ye göre) menzil sunabiliyor.

İSTER ELEKTRİK İSTER HİBRİT

Yeni Opel Grandland karşımıza iki farklı motor teknolojisi ile çıkacak. Tercihe göre tamamen elektrikli motora ilave olarak ayrıca 48V Mild-Hybrid versiyon ve tamamen elektrik gücü ile 85 km menzil sunan yeni Plug-in Hybrid yani dışardan ayrıca şarj edilebilir bir versiyon seçenekler arasında yer alacak.

MARKANIN DÖNÜM NOKTASI

Yeni Grandland hakkında açıklama yaparken Opel için bir dönüm noktası ifadesini kullanan Opel CEO'su Florian Huettl, “Yeni Grandland ile birlikte artık her Opel'in elektrikli versiyonu var. Bu, elektrikli araç stratejimiz doğrultusunda oldukça büyük bir adım. Rüsselsheim'da tasarlanıp geliştirilen yeni Grandland, Eisenach'ta üretilecek. Yeni Grandland’in Opel Experimental ile ilişkisi hemen fark ediliyor. Grandland, bu sıra dışı konsept otomobilde görülen yenilikleri ilk kez bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla yeni Grandland, önem taşıyan C-SUV segmentindeki konumumuzu güçlendirecek" dedi.

D SEGMENTİNİ ZORLAYAN BİR “C”

Önceki modellere kıyasla 173 mm ek uzunluğu, 19 mm ek yüksekliği ve 64 mm ek genişliğiyle (uzunluk: 4.650 mm, genişlik: 1.905 mm; yükseklik: 1.660 mm) ile yeni Grandland, bir üst sınıfın hacimlerini zorluyor. 20 inç boyutlarına tırmanan jantları, markanın ikonik vizörünün yeni 3D uygulaması, araca daha detoks bir görünüm kazandırmış.

Bu uygulama Edge Light ismi verişen bir teknoloji ile daha da öne çıkarılırken Opel mühendislerinin geliştirdiği ve sınıfının lideri bir aydınlatma yeniliği olan Intelli-Lux Pixel Matrix HD gerçekten dikkat çekici. İlk kez Yeni Grandland’de yer alan bu sistem, yüksek çözünürlüklü ışık dağılımı için her bir tarafta 25.600 olmak üzere toplamda 50.000'in üzerinde LED hücreye sahip.

Trafik durumuna göre, ilerideki nesneler bir kamera tarafından algılanıyor ve Intelli-Lux Pixel Matrix HD farlar, bu nesneleri standart Matrix Light teknolojilerinden de net bir şekilde daha parlak ve homojen bir ışıkla aydınlatıyor. Böylece gece sürüşlerinde üstün bir görüş açısı ve mesafesi sunarken, diğer kullanıcıların gözünün kamaşmasını engelliyor.

Ayrıca yeni nesil aydınlatma sistemi, aracın önünde grafik projeksiyonlarla gösterilen yeni "hoş geldiniz" ve "güle güle" animasyonları ile gelecekteki olanaklara şimdiden ışık tutuyor.

TİCARİ ARAÇ GİBİ BAGAJ HACMİ

Yeni Grandland’in 2.784 mm'lik uzun aks aralığı ve dik bagaj kapağı, kabin ve bagajın daha da ferahlayan yapısını öne çıkarıyor. 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar ise 1.641 litreye ulaşan bir yükleme hacmine olanak tanıyor.

Aracın iç tasarımı sürücü odaklı düşünülmüş. Opel'in ödüllü ergonomik AGR koltukları, önemli bir itibara sahip ve yeni Grandland bu eski geleneği devam ettiriyor.

"Aktion Gesunder Rücken e. V." ("Sağlıklı Sırtlar Kampanyası") sertifikalı bu koltuklar, yeni bir konfor özelliği olarak ayarlanabilir yan desteklere sahip. Bu fonksiyon, koltuk sırtlığının yan kısımlarında bulunan iki pnömatik cep sayesinde koltuk kavramasının da kişiselleştirilmesini sağlıyor. Ayrıca sürücü koltuğunda havalandırma ve masaj özellikleri de bulunuyor.

Bununla birlikte arkadaki yolcular için önceki Grandland'e kıyasla 20 mm daha fazla diz mesafesi sunuluyor. Ek olarak, ön koltuklardaki omurilik üzerindeki baskıyı azaltan patentli Intelli-Seat özelliği, standart olarak mevcut ve otobanlardaki uzun yolculuklarda dahi olağanüstü konfor sağlıyor. Üstelik aracın iç mekanında kullanılan tüm kumaşlar %100 geri dönüştürülmüş malzemeden üretiliyor.