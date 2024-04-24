Yamaha XMAX ve MT-09’a tasarım ödülü

Red Dot 2024 Ödülleri’nde MT-09 ve XMAX modelleri ile “Ürün Tasarımı” kategorisinde birinci olan Yamaha, ürün geliştirdiği her sınıfta referans noktası haline geldi. Rakiplerinin ve motosiklet severlerin yakından takip ettiği Japon üretici, Red Dot Tasarım Ödülleri’nde 13 yıldır üst üste aldığı birinciliklerle tasarım konusunda başarısını taçlandırmaya devam ediyor…

Red Dot 2024 Ödülleri’nde MT-09 ve XMAX modelleri ile “Ürün Tasarımı” kategorisinde birinci olan Yamaha, ürün geliştirdiği her sınıfta referans noktası haline geldi. Rakiplerinin ve motosiklet severlerin yakından takip ettiği Japon üretici, Red Dot Tasarım Ödülleri’nde 13 yıldır üst üste aldığı birinciliklerle tasarım konusunda başarısını taçlandırmaya devam ediyor…

SCOOTER DÜNYASINDA REFERANS NOKTASI: XMAX

Japon üreticinin 2006 yılında pazara sunduğu XMAX aradan geçen 18 yılda, Avrupa'nın önde gelen şehir içi ulaşım aracı olarak kendini kanıtladı ve güncel haliyle küresel bir model olarak yoluna devam ediyor. Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görülen XMAX, insan ve makine arasındaki ilişkiye odaklanırken güncel nesliyle dinamizm, rahatlık ve konfor gibi özellikleri daha da ileriye taşıyor.

Sport Scooter serisinde yer alan modelin spor bir motosiklete benzer güç karakteristiği dar bir gövdede kompakt tasarım ve konfor ile bir araya gelerek, duyguları harekete geçiren bir bütün oluşturuyor. Gelişmiş oturma pozisyonu ve iki kapalı kask için gereken depolama alanı sunan sele altı saklama alanı ile XMAX, 2023 yılında pazara sunulan en güncel nesliyle çok daha işlevsel bir yapı sunuyor.

YENİ HALİ ÇOK DAHA SPORCU: MT-09

Motor severlerin karşısına ilk defa 2013 yılında çıkan ve günümüzde dördüncü nesliyle, motosiklet dünyasında devrim niteliğinde yepyeni bir döneme öncülük eden 2024 model Yamaha MT-09, ön grenajından yakıt deposuna ve kuyruğuna kadar entegre bir form sunarak sürücülere her zamankinden daha özgür bir sürüş keyfi sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Sezgisel kullanımı destekleyen kumanda mekanizmasından, hava giriş sesini ileten akustik amplifikatör ızgaraya kadar her ayrıntı, sürücünün duygularını harekete geçiren teknoloji ve tasarımla şekilleniyor.