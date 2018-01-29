Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz 15 yıl içinde 700 bin sanat ve tarih severi ağırlayan müze, 2017 yılında da yaklaşık 64 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Müzede, Anadolu’da tarih boyunca ortaya çıkan araba kültürü ve arabacılık birikimi, Türkiye otomotiv sanayinin gelişimine entegre edilerek aktarılırken; Tofaş Sanat Galerisi’nde ise “Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri” sergisi ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Bursa Umurbey Bilgi Parkı Kompleksi’nde yer Anadolu Arabaları Müzesi’nde ayrıca, 2 bin 600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden uyarlanmış hâli, tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor.