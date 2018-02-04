Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Fransız kayak şampiyonu Candide Thovex, videoda kar olamayan Kapadokya’daki peri bacaları, Çin Seddi’nin merdivenleri, volkanik küller ve çöl kumları gibi ilginç noktalarda kayak yapıyor. Audi’nin, efsanevi dört tekerlekten çekiş sistemi quattro’nun güvenlik ve performansına dikkat çekmek için hazırlanan videoda Kapadokya, Audi Türkiye’nin ısrarları üzerine dâhil edildi. Facebook’ta 26 milyon, Youtube’da 1.6 milyondan fazla izlenene video Audi Türkiye’nin Facebook sayfasında ise 1,2 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.