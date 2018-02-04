Dünyaca ünlü Fransız kayak şampiyonu Candide Thovex, videoda kar olamayan Kapadokya’daki peri bacaları, Çin Seddi’nin merdivenleri, volkanik küller ve çöl kumları gibi ilginç noktalarda kayak yapıyor. Audi’nin, efsanevi dört tekerlekten çekiş sistemi quattro’nun güvenlik ve performansına dikkat çekmek için hazırlanan videoda Kapadokya, Audi Türkiye’nin ısrarları üzerine dâhil edildi. Facebook’ta 26 milyon, Youtube’da 1.6 milyondan fazla izlenene video Audi Türkiye’nin Facebook sayfasında ise 1,2 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.
Audi’nin quattro videosu viral oldu!
04.02.2018 - 17:51 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 17:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Audi’nin quattro için hazırladığı “Ski The World” adlı videosu gösterime girdiği birkaç günde, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.
Etiketler : Audi,quattro,haberler,
541313 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/541313.aspx
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