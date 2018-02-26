Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu satın alma ile Çinli yatırımcı, Alman firmanın en büyük hissedarları arasına girdi. Geçtiğimiz kasım ayında çıkan ve Daimler’in hisselerinin Çinliler tarafından satın alınacağına yönelik haberler dedikodulara neden olmuştu. Şimdi ise kulislerde hisse devri için ödenen rakam konuşuluyor. Uzak Doğulu yatırımcının yaklaşık yüzde 10’a denk gelen Daimler hisseleri için toplamda 9 milyar dolarlık bir miktara imza attığı belirtiliyor. Çinli Geely ise Lotus ve Volvo’yu tamamen satın aldıktan sonra yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca otomotiv devi Lynk&Co gibi bazı şirketlerin hisseleri de artık Çinli şirketin elinde.