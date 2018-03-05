Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ihracatından aldığı pay yaklaşık yüzde 22 olan sektör, böylece toplam ihracatın beşte birinden daha fazlasını tek başına gerçekleştirdi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu “Aylık bazda bir önceki rekor geçen yıl mart ayında gerçekleşmişti. Son olarak Ocak 2016 döneminde düşüş gösteren otomotiv ihracatımız o günden bu yana son 25 aydır artmaya devam ediyor” dedi. Şubat ayı ihracatında otomotiv yan sanayi ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ürün gruplarındaki yüzde 50’ye varan yüksek oranlı artışların temel belirleyici olduğuna dikkat çeken Orhan Sabuncu “Şubat ayında AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 26 artarken, Orta Doğu ve Afrika Ülkelerine yönelik de yüksek oranlı artışlar yaşandı” dedi.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 21 artarken, Fransa’ya yüzde 22, İtalya’ya yüzde 23, Romanya’ya yüzde 39, Birleşik Krallık’a yüzde 29, ABD’ye yüzde 42 ihracat artışı kaydedildi. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya’ya ihracat yüzde 38 artarken, Belçika’ya yüzde 58, Slovenya’ya yüzde 152, Polonya’ya yüzde 26 ihracat artışı, Almanya’ya yüzde 13 ihracat düşüşü yaşandı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 51, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 46, Slovenya’ya yüzde 57, Almanya’ya yüzde 163, Hollanda’ya yüzde 71 İspanya’ya yüzde 100 artış oldu.