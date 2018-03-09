Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018'de sıfır otomobil fiyatları ne kadar, en ucuz ve hesaplı otomobil kampanyaları otomobil alacaklar araştırıyor. Bir önceki yıla göre düşüş gösteren otomobil satışlarını artırmak için birbinden cazip kampanyalar karşımıza çıkıyor. Sıfır araç kampanyaları 2018 Mart ayına girilmesi ile başlamış oldu. İlk defa araç alacaklar ya da araç değiştirmek isteyenler kullanıcılar için en uygun sıfır araç kampanyalarını 2018'i takip ediyor. Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler kesenin ağzını açıyor. Peki, hangi otomobile ne kadar bütçe ayrılacak, sıfır otomobil fiyatları en ucuz otomobiller hangi markalarda gibi soruların cevabını detaylarını haberimizde bulabileceksiniz.





DACİA 2018 FİYATLARI

DACİA SANDERO | Ambiance 1.0 Sce 75 bg : 52.900 TL



DACİA YENİ DUSTER | Comfort 1.6 16v 115bg 4x2 : 70.900 TL

LOGAN MCV | Ambiance 1.0 Sce 75 bg : 61.500 TL

DOKKER COMBI | Ambiance 1.5 dCi 90 bg : 66.500 TL

DOKKER VAN | Ambiance 1.5 dCi 75 bg: TL 58.300 TL

FİAT 2018 FİYAT LİSTESİ

LINEA | Pop 1.4 77 HP: 55.900 TL



EGEA SEDAN | Easy 1.4 Fire 95 HP : 70.900 TL (Başlangıç fiyatı) | Easy 1.4 Fire 95 HP : 70.900 TL (Başlangıç fiyatı)

RENAULT 2018 FİYAT LİSTESİ

SYMBOL | Joy 1.0 SCe 75bg : 64.900 TL

CLIO | Joy 1.2 75 bg : 64.800 TL



Mart ayında Renault'da sıfır faiz seçeneğinin yanı sıra tüm binek ve hafif ticari modellerinde cazip ödeme seçenekleri sunuluyor. Renault, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sunduğu özel şartlar ile kutluyor. 16 yaş ve üzeri araç sahiplerine yönelik kampanya ise 15 Mart 2018 tarihine kadar devam ediyor.







PEUGEOT 2018 FİYAT LİSTESİ

Yeni 301 Başlangıç Fiyatı: 71.000 TL



Peugeot 208 Başlangıç Fiyatı: 78.500 TL





HYUNDAİ 2018 FİYAT LİSTESİ

Hyundai i10 Fiyat Listesi | i10 1.0 D-CVVT JUMP (BENZİNLİ) 61.500 TL

Hyundai i20 listesi | 1.2 MPI JUMP (BENZİNLİ) 69.800 TL





SKODA 2018 FİYAT LİSTESİ

FABIA | 63.000 TL'den başlayan fiyatlarla





KİA 2018 FİYAT LİSTESİ

Kia RİO | 1.25 Benzinli HB Fiyat: 67.500 TL

RENAULT KAMPANYA



MEGANE Sedan hurda kampanyası

16 yaş ve üzeri otomobilinizi getirin, yeni bir Renault Megane Sedan’a 10.000 TL indirimle sahip olun!

İlgili kampanya, 15.03.2018 tarihine kadar faturalama işlemleri tamamlanan 2018 model yılı Megane Sedan modelinin, sadece gerçek kişiler tarafından, perakende olarak yapılacak satın alımlarında geçerlidir. Takasa getirilen aracın bedeli 10.000 TL sayılacak, aracın piyasa değerinin 10.000 TL’den yüksek olması durumunda ek bir ödeme söz konusu olmayacaktır. İlgili indirim sadece binek otomobil ve hafif ticari araçların takasa getirilmesi durumunda geçerlidir. 10.000 TL’lik indirim, yeni araçların internet fiyatları üzerinden yapılacaktır. İndirimden faylanabilmek için hurda aracın ruhsatındaki soyadı ile yeni aracın ruhsatındaki soyadı bilgileri aynı olmalıdır. 10.000 TL’lik indirim ile finansman kampanyası ve diğer avantajlar birlikte kullanılamaz. İlgili kampanya stoklarla sınırlıdır. MEGANE Sedan versiyonlarının ortalama CO2 salımı 96-142 g/km; ortalama yakıt tüketimi 3,7-6,3 lt/100 km aralığındadır. Kampanya stoklarla sınırlı ve 15.03.2018 tarihine kadar geçerlidir. Ayrıntılı bilgiyi Renault Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.

CLIO HB hurda kampanyası

16 yaş ve üzeri otomobilinizi getirin, yeni bir Renault Clio HB’e 10.000 TL indirimle sahip olun!

İlgili kampanya, 15.03.2018 tarihine kadar faturalama işlemleri tamamlanan 2018 model yılı Clio HB modelinin, sadece gerçek kişiler tarafından, perakende olarak yapılacak satın alımlarında geçerlidir. Takasa getirilen aracın bedeli 10.000 TL sayılacak, aracın piyasa değerinin 10.000 TL’den yüksek olması durumunda ek bir ödeme söz konusu olmayacaktır. İlgili indirim sadece binek otomobil ve hafif ticari araçların takasa getirilmesi durumunda geçerlidir. 10.000 TL’lik indirim, yeni araçların internet fiyatları üzerinden yapılacaktır. İndirimden faylanabilmek için hurda aracın ruhsatındaki soyadı ile yeni aracın ruhsatındaki soyadı bilgileri aynı olmalıdır. 10.000 TL’lik indirim ile finansman kampanyası ve diğer avantajlar birlikte kullanılamaz. İlgili kampanya stoklarla sınırlıdır. Clio HB versiyonlarının Ortalama CO2 salımı 85-127 g/km; ortalama yakıt tüketimi 3,3-5,6 lt/100 km aralığındadır. Kampanya stoklarla sınırlı ve 15.03.2018 tarihine kadar geçerlidir. Ayrıntılı bilgiyi Renault Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.





2017 OTOMOTİV GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMPANYALAR

Otomotiv markalarında faizsiz finansman desteğinin öne çıktığı aralık ayı kampanyalarında, 70 bin liraya kadar krediler yüzde sıfır faiz ve 24 aya uzanan vadelerle müşterilere sunuluyor. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2017'nin 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 daralırken, markalar, yıllık satış hedeflerine ulaşabilmek için müşterilerini aralık ayında çeşitli fırsatlar içeren kampanyalarla karşılıyor.

Birçok markada "yüzde sıfır faizli kredi" avantajının dikkati çektiği yıl sonu kampanyalarında ayrıca, nakit indirimi, balon ödeme, taksit erteleme, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hediyesi ve takas desteği gibi imkanlar bulunuyor.

Renault'da sıfır faiz fırsatı

Aralık ayında Renault’nun Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde 24 bin lira 12 ay ya da 20 bin lira 15 ay vadeli kredi için yüzde sıfır faiz fırsatı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranından faydalanma imkanı sunuluyor.

Günde 25 liraya Duster

Aralık ayında Dacia Duster Ambiance 4x2 1.5 dCi 90 bg müşterileri, 32 bin 850 lira peşinatla 35 ay vadede aylık 743 lira ödeme ve vade sonunda 42 bin 818 liralık balon ödeme fırsatından yararlanabiliyor.

Toyota, MTV’yi karşılıyor

Toyota, aralık ayında satın alınacak tüm modellerinin MTV'sini karşılıyor.

Hyundai'nin sıfır faiz kampanyası

Hyundai, i10 modeli için 15 bin lira 15 ay, i20 modeli için 30 bin lira 20 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanı sunuyor.

Yeni Ford Fiesta 705 lira taksitle

Ford, yılın son ayında tüm binek ve ticari modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 44 bin lira 20 ay yüzde sıfır faiz kampanyasını müşterileriyle buluşturuyor. Paketten yararlanmayan müşteriler içinse 40 bin lira 20 ay yüzde sıfır faizli kredi desteği sunuluyor.

Ford’un B segmentindeki yenilenen modeli Fiesta’ya, “Ford Options” kredi seçeneği ile ayda 705 lira taksitle sahip olunabilirken, “Ford Options” kredisi ile araç alımlarında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden de 3 bin lira indirim avantajından yararlanılabiliyor.

Fiat’ta faizsiz kredi imkanı

Aralık ayında Fiat Egea Hatchback için dileyenlere 30 bin lira için 15 ay vadeyle yüzde sıfır faizli kredi fırsatı sağlanıyor.

Citroen’de 40 bin liraya sıfır faiz

Citroen’in C3, yeni C3 Aircross, C4 Cactus ve C4 Picasso modellerine, aralık ayında, 40 bin liraya 20 ay yüzde sıfır faizli krediyle sahip olunabiliyor.

Aralık MTV’si Nissan’dan

Nissan, Aralık boyunca satın alınan tüm binek modellerin Aralık 2017 motorlu taşıtlar vergisini üstleniyor.

KDV’nin yarısı Peugeot’dan

Peugeot’nun 208, 2008 ve 3008 “KDV’nin yarısı bizden” kampanyasıyla satılırken, 5008 modeli için 75 bin lira 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Diğer markaların faizsiz kredi kampanyaları

Aralık ayı boyunca, BMW 1 Serisi 45 bin lira 12 ay, 3 Serisi 60 bin lira 24 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla satılıyor. Yeni BMW 5 Serisi için ise 150 bin lira kredi 36 ay yüzde 0,95 faiz oranıyla sağlanıyor. Ayrıca, BMW 1 Serisi için 2 bin lira, 3 Serisi için 3 bin lira, 5 Serisi için de 5 bin lira takas desteği sunuluyor.

Audi, 31 Aralık'a kadar, sınırlı sayıdaki A4 1.4 TFSI için 60 bin lira, A4 2.0 TDI ve A4 allroad için 70 bin lira, A4 Avant 1.4 TFSI için de 50 bin lira krediyi 24 ay yüzde sıfır faizle sağlıyor. A3 Sportback ve A3 Sedan için ise 50 bin lira kredi 24 ay yüzde sıfır faizle sunuluyor. ZUBİZU üyelerine özel kampanyadan Audi Kasko ve Uzatılmış Garanti alınması durumunda faydalanılabiliyor.

Kia, aralık ayına özel tüm binek modellerini, 20 bin liraya 20 aya kadar yüzde sıfır veya 60 bin liraya 20 aya kadar yüzde 0,82 faizli krediyle satıyor. Kia, ticari araç Bongo’larda ise 20 bin liraya 20 aya kadar yüzde sıfır veya 40 bin liraya 20 aya kadar yüzde 0,66 faiz seçeneği sunuluyor. Aralık ayında tüm Honda Civic Sedan modelleri 20 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla müşterileri bekliyor. Mercedez-Benz ise smart’ın 2015 ve 2016 modelleri için 40 bin liraya kadar sıfır faizli kredi sağlıyor.