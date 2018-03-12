Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de şarj istasyonu altyapısı kuran öncü şirketlerden FullCharger Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ataman “Elektrikli araçların yaygınlaşması, elektrikli şarj istasyonu sayısının artması ile doğru orantılı. FullCharger olarak, Türkiye’nin her yerine elektrikli araç şarj hizmetini götüreceğiz” dedi. Bugüne kadar aralarında Başbakanlık, Bilim , Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Manisa gibi Büyükşehir Belediyeleri, Konya Valiliği, İSPARK, Emlak Konut gibi kuruluşların yer aldığı kurumlara ve sürücülere 524 şarj istasyonu kurduklarını vurgulayan Osman Ataman “FullCharger, Türkiye’nin her yerine elektrikli araç şarj hizmetini götürecek. Kapsama alanı eksiksiz bütün bir Türkiye olacak. Bunun için yatırımın ilk üç yılında Türkiye’nin 50 bin üzeri nüfuslu toplam 334 merkeze ulaşmayı hedefledik” diye konuştu.