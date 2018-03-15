Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Cenevre Uluslar arası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan süper spor otomobil Bugatti’nin nefes kesen otomobili tanıtıldı. CHIRON benzersiz lüks görünümünden ödün vermeden heyecan uyandırdı.

Etkiyeleyici tasarım özellikleri, çekici ve sportif bir görünüm kazandırdı. Dünyanın en pahalı otomobili artık BUGATTI CHIRON.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra görenleri hayrete düşüren fiyatı. Dünyanın en pahalı arabası artık o. CHIRON’a ödenen para ile 140 tane lüks araç alınabilir.







Bugatti CHIRON Sport ne kadar?

Bugatti'nin son gözdesi Chiron Sport, Cenevre Otomobil Fuarı'nın en pahalı otomobili olmayı başardı. Eşsiz spor araba arayışında olanlar için özel olarak geliştirildi. BUGATTI CHIRON SPORT, üstün sürüş performansı ve çevikliği, benzersiz tasarım ve lüks konfor ile birleştiriyor. Chiron ile unutulmaz bir sürüş deneyimi tatmak mümkün.

Bugatti Chrion Sport, ABD’de 3.26 milyon dolara satışa sunuldu. Vergiler dahil Türkiye’ye gelir 27 Milyon TL’ye satışı olacak.





BUGATTİ CHİRON SPORTS ÖZELLİKLERİ NELER?



Dünyanın en pahalı arabası, önceki modeline göre 18 kilo daha hafif ama daha pahalı. Bunu karbon fiber parçalara geçilmesiyle açıklıyorlar. Bugatti Chiron Sport, Nardo pistinde, standart modele göre 5 saniye daha hızlı yarışı tamamladı. Süspansiyonları yenilenen araç, bu sayede yüzde 10 oranında daha iyi darbe emebiliyor. Bu emilim, viraj konusunda da araca çok büyük yardımcı oluyor. Yaklaşık 1.600Nm tork üretebilen 1.500 beygirlik araç, 420 kilometre gibi ulaşılması zor hızlara çıkabiliyor. Bugatti, yeni Chiron Sport da dahil olmak üzere, üretilen toplan Chiron sayısını 500 araçla sınırlandırmayı planlıyor. Şu ana kadar 300 araç satmayı başaran Bugatti, kalan 200 aracı da Chiron Sport şeklinde satabilir.