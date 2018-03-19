Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İSTANBUL



Tofaş’ın, 2017 yılına ait faaliyet raporunun önsözünde değerlendirmelerde bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, hem Türkiye hem de Tofaş’ın 2017’de ekonomik olarak önemli başarılara imza attığını söyledi. Geride bıraktığımız yılda küresel ekonominin yaygın bir toparlanma içine girdiğini belirten Ömer M. Koç, Türkiye’de toplam otomotiv satışlarının son 3 senede 1 milyon adet seviyesinde seyrettiğini, ihracat ve üretimde ise rekorlar kırıldığına dikkat çekti.



İHRACAT ARTIŞIMIZ SÜRECEK

Ömer M. Koç, 10 bine yakın çalışanı, yıllık 450 bin araçlık üretim kapasitesi, yüksek AR-GE ve ürün geliştirme yetkinliğiyle Türkiye’nin en büyük 3. sanayi kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. TOFAŞ’ın 2017 yılındaki yatırım miktarının 157 milyon avro olarak gerçekleştiğini, son 10 yılda ise bu rakamın 2,8 milyar dolara ulaştığını açıklayan Koç “İhracat pazarlarında gösterdiğimiz çeşitliliği ve yükselişi 2018 yılında da artırarak sürdüreceğiz. Ekonomiye çok yönlü katkımızı devam edecek. Üretim hacmi ve ihracat performansı açısından Türkiye otomotiv endüstrisinin en önemli oyuncularından biri olmaya devam edeceğiz” dedi.

TOFAŞ olarak sahip oldukları avantajları, güçlü piyasa konumu, köklü uluslararası ortaklıklar ve ihracat anlaşmaları, geniş satış ve servis hizmet ağı, AR-GE, teknoloji yatırımları, sürekli gelişimi temel alan iş modeli olarak sıralayan Ömer M. Koç, söz konusu avantajlar ile yarınlara hazır olduklarını vurguladı.

Otomotiv sektörünün keskin bir rekabet ortamında faaliyet gösterdiğin ve geleneksel üretimin yanı sıra, teknoloji geliştirmenin hayati bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Koç, TOFAŞ’ın, Fiat Chrysler Automobiles’ın önemli stratejik üretim merkezinden biri olduğunu ve grubun Avrupa’daki ikinci büyük AR-GE merkezi konumunda yer aldığını söyledi.

Daralan pazarda %13 büyüdük

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise faaliyet raporunda yer alan önsözünde TOFAŞ’ın tarihine rekorlar yılı olarak geçen 2016’nın ardından, 2017 yılında da üretimde liderliği devam ettirdiklerini ve yeni yıla bir kez daha rekorla girdiklerinin altını çizdi. Eroldu ayrıca “Şirketimiz 384 bin adet araç üreterek, Türk otomotiv sanayi üretiminin yüzde 23’ünü tek başına gerçekleştirdi. Türkiye otomotiv pazarı yüzde 3 daralmasına rağmen TOFAŞ çatısı altındaki markaların satış hacmi yüzde 12,7 oranında arttı. TOFAŞ, 2017 yılında yüzde 12,8 pazar payı elde etti. Fiat markası otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında, yüzde 12,6 pazar payı ve 120.049 adetle 2’nci sırada yer aldı. Yerli üretimden en yüksek oranda satış yapan firma unvanını yıllardır sürdüren TOFAŞ, yüzde 91’e ulaşan payı ile sektör liderliğini korudu” ifadelerini kullandı.

Eroldu, 17,5 milyar TL ciro elde eden TOFAŞ’ın 2017 yılı net kârının da yüzde 32’lik artış ile 1 milyar 283 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirtti. Türkiye ekonomisine üretim, ihracat, istihdam alanlarında yüksek katma değer oluşturan TOFAŞ’ın Fiat Egea Projesi başta olmak üzere sektörde önemli yatırımları hayata geçirdiğini hatırlatan Eroldu, “AR-GE’de gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, şirketimizi teknoloji alanında ileriye taşımaya devam ediyor. TOFAŞ, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezinin AR-GE yatırımları Skor Listesi’nde 3 yıl art arda Türkiye’deki şirketler içinde ilk sırada yer almayı başararak 2017 yılı listesinde 12 basamak birden yükseldi” dedi.