Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O araçların devamı niteliğinde 718 Cayman ve 718 Boxster isimlerini alan yeni sporcu modeller ise 2 kapılı ve ortadan motorlu yapısıyla spor otomobil performansını günlük kullanım kolaylığı ile buluşturmak için tasarlandı. Her iki model de turbo şarjlı beslemeli 2,0 litre hacimde 4 silindirli motorlara ev sahipliği yapıyor. 300 beygir güç üreten sıra silindirli üniteler 718’leri 0’dan 100’e 4,7 saniyede ulaştırıyor.

Geniş yapılı hava girişlerine eşlik eden entegre LED gündüz farları ve bi-xenon alt yapısı 718’lerin ön yüzünde dikkat çeken noktalar arasında. Arkaya doğru uzanan sert ve karakteristik çizgiler LED stoplarla buluşuyor, tam ortada yer alan ince hava kanadı ise bütünlüğü tamamlıyor. Kapı yanlarında yer alan soğutma kanalları ve arka tamponun alt orta kısmına konumlandırılan egzoz çıkışı ise sportif karakteri destekleyen unsurla arasında.