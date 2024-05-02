Otomotiv devi Mercedes-Benz, Türkiye'de parça lojistiğine 210 Milyon TL yatırım yapıyor!

Mercedes-Benz Otomotiv’in 210 milyon TL’lik yatırımla kurduğu yeni lojistik merkezinde 100 kişilik ek istihdam sağladığı bildirildi.

Mercedes-Benz Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre şirket, Gebze'de Türkiye genelindeki distribütörlere yedek parça tedarik edecek bir yedek parça lojistik merkezi açtı.

Mercedes-Benz Otomotiv'in kendi kendine çalışan yeni lojistik merkezi ile Türkiye, Mercedes-Benz için özel olarak geliştirilen yüksek teknolojili depo yönetim sistemini kullanmaya başlayan dünyadaki üçüncü ülke oldu.

Merkezin açılış töreninde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan şunları söyledi "İhtiyaçlarımız doğrultusunda 22 bin metrekareye kadar büyütebileceğimiz tesisimiz ile enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi alanlarda öncü uygulamaları benimseyerek çevresel etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. 210 milyon TL’lik yatırımla kurduğumuz yeni lojistik merkezimiz ile 100 kişilik ek istihdam sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.