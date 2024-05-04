1 Milyon TL’ye 7 koltuklu SUV

Türkiye pazarına kısa bir süre önce giriş yapan İtalyan SWM Motors ürün gamını yeni SUV modeli G03F ile genişletti. 7 Kişilik oturma düzeni sunan ve Off-Road tipi gövde kiti ile karşımıza çıkan aracın en dikkat çekici noktası 1.059.500 TL’lik fiyatı. 1564 litreye varan bagaj hacmi, Türkiye’ye özel uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garantisi ve sahip 1.5 litrelik benzinli motoruyla gelin detaylara birlikte bakalım...

Çinli üretici Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM markası, kısa süre önce giriş yaptığı Türkiye pazarında ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Türkiye’de ATMO Grubu’nun temsil ettiği marka, SUV modelleri G01 ve G01F’in ardından şimdi de yeni SUV modeli G03F’i yollara çıkarıyor. Markanın 7 kişiye yolculuk imkânı sağlayabilen yeni modeli G03F, Deluxe donanımlı ve manuel şanzımanlı versiyonuyla 1.059.500 TL’lik iddialı bir fiyatla SWM bayilerinde yerini aldı.

FİYATI B, BOYUTLARI C SUV

Türkiye’de satılan fiyat/performans oranı en yüksek araç modellerinden biri olan yeni G03F, 7 kişi için geniş iç hacmi, 4,6 metre uzunluğu ve zengin donanımlarıyla segmentindeki rakiplerinden ayrışıyor. Heybetli bir görünüme sahip olan yeni araç, farklı kullanım taleplerine karşılık verebilecek nitelikleri ile ön plana çıkıyor. SWM G03F ismine sahip araç hem B hem de C segmentini hedefleyen kullanıcılara hitap ediyor. Araçta 10,5” boyutunda dokunmatik telefon yansıtma sisteme sahip dahili navigasyon özellikli bilgi eğlence ekranı yer alıyor. Bu ekran Apple CarPlay ve Android Auto gibi gelişmiş bilgi-eğlence sistemlerini de destekliyor. İç mekânda deri malzemeler kullanılmış ve 6 adet Hi-Fi teknolojili hoparlör sistemi yer alıyor. Elektrikli açılır tavan, 2. sıra koltuklar ve katlanır üçüncü sıra koltuklar, USB bağlantısı noktası ve 12V güç kaynağı gibi özellikler iç mekandaki konforu artırırken, HD geri görüş kamera sistemi, sürücünün özellikle şehir içinde park ederken zaman kazanmasını sağlıyor. SWM’in zarif İtalyan tasarımına sahip 7 kişilik SUV modeli G03F, konforlu sürüş karakteri ve pratik bir SUV olma konusunda sunduğu dengeli yaklaşımı iç mekândaki konforlu ve teknolojik özelliklerle birleştirerek segmentinin standartlarını bir adım öne çıkarıyor. Geniş iç hacmiyle dikkat çeken yeni araç, katlanabilir üçüncü sıra koltukları ve 110 mm ileri geri kayabilir bağımsız orta sıra koltuklarıyla fonksiyonel bir iç mekân vadediyor. Toplam 26 saklama alanıyla küçük eşyalar için yer arama sorununu ortadan kaldıran G03F, 1564 litreye varan bagaj hacmi ve koltuklar yatırıldığında 3,5 metrelik yükleri de taşıyabilen esnek yapısıyla farklı ihtiyaçlar için de uygun bir araç haline gelebiliyor. Bu sayede araç, hafta içi iş kullanımı, hafta sonu ise ailece yolculuklara uyum sağlayabilecek özellikler sunuyor.

BENİZİNLİ MOTORLA GELİYOR

Markanın 1.5L S-Power Euro 6E benzinli motor seçeneğiyle pazara sunduğu G03F, 110 HP güç ve 152 Nm’lik tork üretiyor, 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilen motor, 7,5L yakıt tüketimi ile sürüş beklentilerini karşılar nitelikler taşıyor. Araçta zengin bir donanım listesi bulunuyor. Bunlardan bazılarını sıralamak gerekirse; Elektronik Gövde Stabilizasyon Sistemi (ESP), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Fren Destek Sistemi (HBA), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA), çift ön hava yastıkları, Geri Görüş Kamera Sistemi, Lastik Basıncı izleme Sistemi, navigasyon ve akıllı telefon yansıtma sistemi sunan 10.5 inçlik HD renkli dokunmatik multimedya sistemi, USB bağlantı noktası, elektrikli açılır tavan, klima, anahtarsız giriş ve start düğmesi, deri direksiyon ve deri koltuklar, katlanır üçüncü sıra koltuklar, LED gündüz farları, LED sis farları, otomatik farlar, siyah renkli Off-Road gövde koruma kiti ve 17 inçlik alaşım jantların da yer aldığı uzun bir liste karşımıza çıkıyor.

5 YIL GARANTİ VERİLİYOR

Milano’daki SWM tasarım stüdyolarında tasarlanan G03F modeli, İtalyan tasarımını Alman mühendisliğiyle bir arada sunuyor. Kalitesi AB pazarlarındaki müşteriler tarafından kanıtlanmış olan SWM modelleri, Türkiye pazarı için, uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti ile satışa sunuluyor. Markayı ülkemizde temsil eden Atmo Grubu otomotiv satış ve distribütörlüğü konusunda oldukça deneyimli bir holding olarak karşımıza çıkıyor. Skywell, Chery, Exeed, FAW ve GAC otomotiv markalarının ana ortağı ve Rusya'daki ikinci el otomobil pazarının en büyüklerinden biri olarak dikkat çekiyor.