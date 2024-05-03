Nisanda en çok satan otomobil markaları belli oldu! Zirve açık ara Fiat'ın

ODMD tarafından açıklanan verilere göre otomotiv pazarı hafif ticari ve otomobil toplam satışlarında Fiat 9.403 adetle birinci, 6.795 adetle Renault ikinci ve sadece 8 adetlik satış farkıyla VW üçüncü oldu. Nisan ayı otomobil satışlarında ise Fiat 6.083 adetle yine birinci, Renault 5.550 adetle ikinci ve Chery 5.315 üçüncü sırada yer aldı. Elektrikli otomobil satışlarında ise 3.003 adetle Togg açık ara lider, Ssangyong 739 adetle ikinci ve 361 adetle BMW üçüncü oldu.

Geride bıraktığımız 2023 yılından bu yana her ay zincirleme rekorlar yazan otomotiv pazarı 2024 Nisan ayı itibari ile adeta soluklandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla oranla 2024 Nisan ayında yüzde 22,3 azaldı. Otomobil satışları ise bir önceki döneme göre 20,61 azalarak 61.448 adet olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM PAZARDA KİM ÖNDE

Açıklanan verilere göre 2024 nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamında liderlik koltuğu Fiat’ın elinde. Ticari bir modeli bulunmayan Togg sadece tek model satışı ile 10’a giren markalar arasında 9’cu sırada yer alırken, Renault ve VW arasında sadece 8 araçlık küçük bir fark var.

1- Fiat 9.403 adet

2- Renault 6.795 adet

3- VW 6.787 adet

4- Ford 6.512 adet

5- Chery 5.315 adet

6- Hyundai 4.806 adet

7- Peugeot 3.972 adet

8- Opel 3.620 adet

9- Togg 3.003 adet

10- Toyota 2.636 adet

OTOMOBİL SATIŞLARINDA SIRALAMA DEĞİŞTİ

Nisan ayında gerçekleşen toplam satışlara göre Fiat ilk sırada yer alırken listede 5.315 adetlik satışla yer alan Chery, yıllardır Türkiye’de en çok satan yabancı otomobil markası VW’nin tahtını yine elinden aldı. Toplam satışlara göre sıralama ise şu şekilde:

1- Fiat 6,083 adet

2- Renault 5,550 adet

3- Chery 5,315 adet

4- VW 5,272 adet

5- Hyundai 4,151 adet

6- Peugeot 3,777 adet

8- Togg 3,003 adet

9- Citroen 2,360 adet

10- Dacia 2,356 adet