Otomotiv satışları nisanda frene bastı

ODMD verilerine göre 2024 Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla oranla yüzde 22,3 azalırken Ocak-Nisan dönemi toplamında yüzde 11,3 oranında artış kaydedildi işte detaylar:

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği ODMD’nin düzenli yayınladığı aylık satış verilerine göre 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 11,3 oranında artarak 371.438 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışlarında ise aynı dönemde yüzde 16,62 oranında büyüme kaydedilerek 294.837 adete ulaşıldı. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,2 azalarak 76.601 adet oldu.

NİSANDA SATIŞLAR DURULDU

Nisan ayı verilerine baktığımızda ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamı yüzde 22,3 oranında azalarak 75.919 adet olarak kapandı. Sadece otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61.448 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 28,6 düşüşle 14.471 adette kaldı.

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10 YILLIK ORTALAMAYA GÖRE ARTIŞ VAR

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüze 16,2 artış kaydetmiş durumda. Öte yandan otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 20,7, hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,3 artıda.

AĞIRLIK DÜŞÜK VERGİLİ MODELLERDE

Otomobil pazarında satışların çoğunluğu vergi oranları nispeten düşük kalan A,B ve C segmentlerindeki araçlardan oluşurken bu üç sınıfın toplam pazar ağırlığı yüzde 88,2 olarak kayıtlara geçti. C segmenti otomobiller 169.720 adetle yüzde 57,6 pay alırken B segmenti otomobiller 88.721 adetle yüzde 30,1 pay aldı. Otomobil pazarına gövde tipine göre baktığımızda ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 54,1 oran ve 159.598 adetle SUV model araçlar ön plana çıkarken yüzde 26,8 pay ve 78.923 adet satış ile sedan ve yüzde 17,4 pay ve 51.249 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

ELEKTRİKLİNİN PAYI ARTIYOR

ODMD verilerine göre otomobil pazarında motor tipine göre göre dağılımlar ise şu şekilde;