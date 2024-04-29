Lexus Türkiye ürün gamını LBX ile genişletti

Premium otomobil üreticisi Lexus, tamamen yeni modeli LBX’i 2.290.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu. Dört farklı versiyonla vitrinlerde yerini alaın Lexus LBX, kaputuun altında 1.5 litrelik 136 HP maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üreten tam hibrit bir motor ünitesine yer veriyor. İşte Lexus LBX’in özellikleri:

Daha önce B-SUV sınıfında hiçbir markanın sunamadığı derecede premium yapıda karşımıza çıkan Lexus LBX, standart olarak 18 inç alaşım jantlar, 9.8 inç Dokunmatik Multimedya Ekranı, Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Akıllı Telefon Entegrasyonu, e-Latch elektronik kapı sistemi, Isıtmalı Ön Koltuklar, Kablosuz Şarj Ünitesi ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlara yer veriyor.

29 Nisan 2024 tarihi ile satışa sunulan LBX’in Elegant ismi verilen versiyonundan 2.290.000 bin TL, Emotion versiyonunda 2.390.000 bin TL, Relax versiyonunda 2.575.000 bin TL ve Cool versiyonunda 2.650.000 bin TL’den başlayan fiyat etiketleri yer alıyor.

GENİŞ VERSİYON YELPAZESİ

Emotion ve Cool modelleri, çift renkli gövde, 18 inç alaşım jantlar ile dikkat çekerken Elegant ve Relax tek renkli gövde ve parlak 18 inç jantlarla sunuluyor. LBX’in kabininde ise Emotion atmosferi, koltuklarda, orta konsolda ve kapı kaplamasında kırmızı vurgular ve kontrast oluşturan dikişler içeren delikli sentetik deri döşemeyle tasarlandı. Dinamik temalı LBX Cool, bakır detaylar ve dikişlere sahip Ultrasuede ve deri çift tonlu siyah/koyu gri kabine sahip.

Farklı ruh hallerini temsil eden LBX Elegant ve Relax modelleri de şıklığıyla dikkat çekiyor. Elegant, toprak kahverengi veya bej sentetik deriyle tercih edilirken Relax ise topaz kahverengi veya siyah yarı anilin deri döşemelerle sunuluyor.

Tercih edilen atmosfere göre LBX modelinde 12.3 inç dijital göstergeler, 13 Hoparlörlü Mark Levinson Premium Surround Ses Sistemi, Adaptif Uzun Far Sistemi, Aktif Gürültü Kontrolü, Akustik Ön ve Ön Yan Camlar, Direksiyon Arkasında Vites Kulakçıkları, Elektrikli Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu, 8 Yönlü, Isıtmalı Direksiyon ve Ön Cama Yansıyan Renkli Gösterge Ekranı gibi özellikler de yer alıyor.

BOYUT VE ÖLÇÜLERİ

LBX, 4,190 mm uzunluğa, 1,825 mm genişliğe, 1,545 mm yüksekliğe ve 2,580 mm aks aralığına sahip. Alçak kaputu, akıcı gövdesi, arka tavan spoyleri ve sinyalleriyle aerodinamik bir tasarımla öne çıkan LBX, verimliliğin, sürüş dengesinin ve performansın altını çiziyor. Ayrıca 5.2 m'lik dönüş yarıçapı ise şehir içi sürüş için ideal bir kullanım sağlıyor. 332 litrelik bagaj hacmi ise, uzun yolculuklar dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Lexus tasarımcıları, LBX modelinde anında daha üst segment modellerin atmosferini yansıtan sade ve rafine bir kabine imza attılar. LBX’in kabininde akıcı bir tasarım, ferah bir atmosfer ve teknoloji dikkat çekiyor. Kullanılan malzemelerdeki premium kalite ve detaylara verilen önemle birlikte eşsiz bir atmosfer seçeneği elde edildi. Üst düzey kaliteye sahip yarı anilin derinin yanı sıra koltuk kaplamaları ve direksiyon, vites kolu ve kapı döşemeleri için sentetik deri ve malzemeler kullanan vegan dostu bir iç mekan da yer alıyor.

5. NESİL HİBRİT MOTOR

Lexus LBX modeli, aracın dinamik tasarımını yansıtan ve sürüş karakterine büyük katkı sağlayan 1.5 litrelik hibrit motor ile donatıldı. Yüksek verimliliğe sahip ve hızlı tepkiler veren 1.5 litrelik hibrit motor, Lexus Sürüş İmzası’nın tüm unsurlarını sunuyor. Yüksek verimliliğe sahip tam hibrit sistemle donatılan LBX, 1.5 litrelik benzinli motoru elektrik motoruyla kombine ediyor. Verimliliği artırmak adına yeniden tasarlanan ve daha kompakt hale getirilen tam hibrit sistem, 136 HP maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor.

Lexus’un LBX modelinde yer verdiği yeni iki kutuplu nikel-metal hidrit batarya, daha fazla güç elde edilmesini sağlarken aynı zamanda aracın tam elektrikle sürüş kapasitesini artırıyor. LBX’in 1.5 litrelik hibrit motoru, her türlü yolda sürüş keyfi sağlıyor. Hem şehir içinde hem de virajlı yollarda dinamik performans sunan LBX, vazgeçilmez bir yol arkadaşı oluyor.

LBX, yeni güç ünitesiyle birlikte şehirde ve virajlı yollarda etkileyici yol tutuş karakteristiğiyle birlikte keyifli bir performans sunuyor. LBX, 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede tamamlıyor. Bununla birlikte resmi WLTP birleşik ölçümlerine göre yakıt tüketimi 4.4 lt/100 km ve CO2 emisyonu ise 100 g/km olarak açıklandı.

YENİ NESİL GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Karşımıza çıkan araç son nesil Lexus Safety System + ile donatılmış. Kapsamlı aktif güvenlik ve sürücü asistan sistemlerini içeren Lexus Safety System + kaza risklerini tespit etmek, sürücüyü uyarmak ve gerektiğinde bir çarpışmayı engellemek üzere otomatik olarak direksiyon, fren ve tahrik gücü kontrolü sağlayan özelliklere sahip.

Tüm versiyonlarda standart olan Lexus Safety System + içerisinde Kavşak Dönüş Asistanı ile çalışan Çarpışma Önleyici Sistem, Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı ve Trafik İşareti Algılama Sistemi yer alıyor. Ayrıca daha güvenli sürüş ve manevralar için Sürücü Monitörü, Otomatik Frenlemeli Akıllı Park Sensörleri, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Monitörü de bulunuyor. LBX’in güvenlik özellikleri arasında Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Panoramik Çevre Monitörü gibi unsurlar da yer alıyor.