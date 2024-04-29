Satış sonrası bakım sektöründe alarm:  "Yetiştirecek usta bulamıyoruz "

Otomobilde satış sonrası bakım sektörü alarm veriyor. Sektörde çalışacak nitelikli elaman bulmak giderek zorlanıyor. Sektör temsilcileri, "Yetiştirecek usta bulamıyoruz " diyor.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - İşsizlik sorunu giderek farklı bir boyut kazanırken, birçok meslek grubu yetiştirecek personel bulamıyor. Bunların içinde en önemli sektörlerden birisi de otomotiv.

Oto servislerinde çalışacak nitelikli eleman bulmanın zorlaştığına dikkat çeken Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, açıklamasında sektör temsilcilerine çağrıda bulunarak; “İşinde iyi ustalar kendi işletmelerini açma ya da emekli olma yoluna gidiyor. Yeni nesilden kaynak sağlanamayınca, karşımıza derin bir istihdam sorunu çıkıyor. Bu noktada meslek liselerine ekipman ve sınıf desteği önem kazanıyor. Ayrıca eğitim gören gençler için staj imkânın son derece ciddi bir konu. Biz elimizden gelen tüm imkânlarla staj fırsatları sunuyoruz. Bu sayede gençlerimiz hem çekirdekten yetişiyor, hem meslek öğreniyor. Aynı özveriyi sektördeki tüm paydaşlarımızdan bekliyoruz aksi durumda birkaç yıl sonra çalışacak teknisyen bulamayacağız” dedi.