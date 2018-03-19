Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, 40. yıl için hedefledikleri 400 üye sayısını geçtiklerini belirterek “Sıradaki hedefimiz Kocaeli ve İstanbul ağırlıklı üyelerimizin bütün Türkiye’ye dağılması. Ticarette başarı için güçlü bir algıya sahip olmak gerekiyor. Yurtdışında Türkiye’ye yönelik olumsuz algının tam olarak giderilmediğini görüyoruz. Bu durum kısa ve orta vadede tedarik sanayi, uzun vadede ise ana sanayiyi etkileyebilir. Algımızın iyi yönde gitmesi adına sektörün ileri gelenlerini hem ziyaret ediyor hem de onları Türkiye’ye davet ediyoruz. 2018 yılı için sektör dev isimlerinden Hintli Ashok Leyland ve Fransız PSA’ya heyet ziyaretlerimiz olacak, Çinli FCA-GAC ve Fransız Renault Tecnocenter ile de görüşmelerimiz sürüyor” dedi.