Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay torba yasa ile 16 yaş ve üzerindeki araçlara, hurdaya ayrılmaları durumunda 10 bin TL’ye kadar ÖTV teşviki getirilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, ÖTV teşvikinin çok yerinde bir karar olduğunu belirterek “Bunun iki sebebi var. Eski araçlar fazla yakıt tüketiminden dolayı çevreyi de daha çok kirletiyor. Uygulamayla hem bunun önüne geçiliyor hem de eski araçlar trafikten alınıyor. Hurdaya teslim edildikten sonra bu teşvik verilmesi güzel oldu, geçmişte buna benzer çalışmalarda bazı problemler yaşandı. Birtakım markalara ve genelde pazara yansıyacaktır” dedi.



Suzuki %25 büyüyecek

Karaarslan ayrıca bu yıl için yüzde 20-25 oranında büyüme beklediklerini dile getirerek yeni yapılanmayla birlikte 2016 yılında otomobil, 2015’in sonunda da motosiklet ve deniz motorları satışına başladıklarını hatırlattı. “İlk hedefimiz olan 10 binli adetlere 1,5-2 yıl içinde ulaşmak. Sonra da yeni modellerle atağa kalkacağız” diyen Karaarslan, şöyle devam etti: Kurum içi birtakım projelerimiz var, kendimizi hibrit sistemlere ve elektrikli otomobillere göre ayarlamaya çalışıyoruz. Bizim için önemli bir husus da müşteri memnuniyeti.