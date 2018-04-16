Lüks (E) segment ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 büyüyerek 3 bin 466'ya çıktı. E segmentinde en fazla bin 134 adetle BMW 5 Serisi satıldı. Sıralamada Mercedes-Benz E 846 adetle ikinci, Audi A6 TDI 326 adetle üçüncü oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde ultra lüks (F) segmentte de yüzde 2,8 artışla 805 otomobil satıldı. F segmentinde en çok 202 adetle Volvo XC90 tercih edildi. Bu modeli 111 adetle BMW X5 takip etti.
Lüks otomobilde yüzde 12 büyüme
16.04.2018 - 03:02 | Son Güncelleme: 16.04.2018 - 03:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lüks otomobil satışları 2018'in ocak-mart döneminde 158 bin 430 adet olarak gerçekleşerek, yüzde 5,5 artış kaydetti.
Etiketler : bmw,
556160 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/556160.aspx
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