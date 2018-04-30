Gelecekte lüksle özdeşleşecek dört tekerlekli bir aracın ne gibi yeni formlar, yeni malzemeler ve yeni teknolojileri bir araya getirilebileceğini resmetmek için çalışan ekip, ortaya DS X E-TENSE modelini çıkarmış. Kokpite, karbon fiber/deri karışımı bir kaplama kullanılmış. Araç sürücüsünü tek koltuklu piramit tarzında bir mimari karşılarken, motorsporlarına da çağrışım yapılıyor. Yol kullanımında 500 HP güç üreten motor DS'in Formula E programının arkasındaki teknik ekip tarafından hazırlanmış. Araç 'pist' modunda ise 1.360 HP güç üretebiliyor.
2035 yılından geldi: DS X E-TENSE
30.04.2018 - 03:27 | Son Güncelleme: 30.04.2018 - 03:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sizce 2035’te otomobiller nasıl olacak? Bu sorunun cevabını arayan Fransız DS Automobiles markası, çalışanlarına tam da bu görevi vermiş.
Etiketler : DS X E-TENSE,
558178 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/558178.aspx
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