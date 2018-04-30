Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecekte lüksle özdeşleşecek dört tekerlekli bir aracın ne gibi yeni formlar, yeni malzemeler ve yeni teknolojileri bir araya getirilebileceğini resmetmek için çalışan ekip, ortaya DS X E-TENSE modelini çıkarmış. Kokpite, karbon fiber/deri karışımı bir kaplama kullanılmış. Araç sürücüsünü tek koltuklu piramit tarzında bir mimari karşılarken, motorsporlarına da çağrışım yapılıyor. Yol kullanımında 500 HP güç üreten motor DS'in Formula E programının arkasındaki teknik ekip tarafından hazırlanmış. Araç 'pist' modunda ise 1.360 HP güç üretebiliyor.