Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzmanlık alanı NISSAN GT-R modifikasyonu olan Severn Valley Motorsport (SVM), Qashqai’ye monte ettikleri 1.100 HP GT-R motoru ile bu hıza çıktı. Şirket bu projeye 2014 yılında başlamış ve 3,8 litre hacimli V6 silindirli Biturbo motoru Qashqai üzerinde test etmeye başlamıştı...