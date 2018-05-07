Uzmanlık alanı NISSAN GT-R modifikasyonu olan Severn Valley Motorsport (SVM), Qashqai’ye monte ettikleri 1.100 HP GT-R motoru ile bu hıza çıktı. Şirket bu projeye 2014 yılında başlamış ve 3,8 litre hacimli V6 silindirli Biturbo motoru Qashqai üzerinde test etmeye başlamıştı...
NIssan Qashqai 400 km hıza yaklaştı
07.05.2018 - 04:03 | Son Güncelleme: 07.05.2018 - 04:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Satışa sunulduğu günden bu yana birçok ödül alan NISSAN Qashqai, 381,5 km/s hıza ulaşarak dünyanın en hızlı SUV’u unvanını aldı.
Etiketler : nissan qashqai,
559121 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/559121.aspx
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