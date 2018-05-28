Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Markanın ilk olarak 1997’de seri üretim Prius ile başlattığı hibrit serüveninde şimdi dikkatleri çeken model ise Auris. 2015 yılında bu yana sadece Avrupa’da 476 bin adetlik satışı gören modeli Toyota Yaris ve ardından sadece Türkiye’de üretilen C-HR modeli kovalıyor.