İngiltere merkezli dünya devi Delphi, Türkiye’de 1993’te başlayan ve 2002’de İzmir'de fabrika yatırımı ile daha faal hâle gelen bir geçmişe sahip. Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri sunan şirkette 67 ülkenin pazar yönetimini 2018 yılı itibari ile devralan Ş. Reşat Dumanoğlu aynı zamanda Delphi’de ki 20. yılını doldurdu. Global arenada ikiye ayrılarak büyüdüklerinin altını çizen Dumanoğlu, Delphi Technologies olarak ağırlıklı emisyon teknolojileri ürettiklerini söyledi. Dumanoğlu söyle devam etti: Beş bini mühendis olmak üzere 20 bin çalışanımızla büyük bir aileyiz. Londra merkezli şirketimiz, New York Borsası’nda işlem görüyor. Türkiye’de iki önemli üretim üssümüz var ve yaklaşık binin üzerinde istihdama sahibiz. AR-GE birimimiz ise sektörde dikkat çeken bir konuma sahip ve sadece yazılım bölümünde 100 kadar Türk mühendis çalışıyor.



YENİ TEKNOLOJİLERİMİZİ TÜRKİYE’DE ÜRETİYORUZ

Avrupa politikalarının dizele karşı uyguladığı baskılara rağmen global pazarlarda talebin devam ettiğinin anlatan Dumanoğlu açıklamalarına devamında söyle konuştu: Yeni nesil dizel motorlar için geliştirdiğimiz SCR teknolojimiz, ilerisi için planlanan regülasyonları yaklaşık yüzde 80 altında. Şu an bu teknolojimizi kullanan bazı araçlar Avrupa yollarda gezmeye başladı. İkinci jenerasyon SCR sistemimizin global üretim merkezi ise İzmir. Türkiye’yi seçmemizin iki nedeni var, hem ülkemizdeki genç nüfus hem de iç pazara olan güvenimiz. 2002 yılında açtığımız fabrikamıza 2012’de ikincisini ekledik ve istihdamı 2008’e oranla 4 katına çıkardık. Daha önce İngiltere’de ürettiğimiz teknolojiyi artık Türkiye’de Türk yazılım mühendislerimizle ve gururla üretiyoruz.



TEK SORUN SAHTE ÜRÜNLER

Son dört yıldır ağırlıklı olarak satış sonrası pazarları dikkatli incelediğini ve global büyümenin yaklaşık yüzde 2 olduğunu bildiren Dumanoğlu, aynı dönemde yüzde 6’lık bir büyüme yakaladıklarını sözlerine ekledi ve şunları söyledi: Delphi olarak satış sonrası (servis, bakım ve yedek parça) pazarına 50 bin farklı ürün sunuyoruz. Bunların yaklaşık 25 bini dizel üniteler için. Türkiye pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor, sektörde bizim gibi premium markaların yanı sıra çok sayıda küçük çaplı üreticide var. Bizim Türkiye’de ki esas sıkıntımız sahte ürünler. Haksız rekabeti beraberinden getirirken bu durum ciddi manada sürücü ve yolcu can güvenliğini de tehdit eden bir unsur. Hukuk büroları ile etkin bir çalışma yürütüyoruz. İlerleyen zamanlarda bu konuda sesimizi daha fazla duyuracağız.

