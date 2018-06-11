Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv piyasasında gündem oluşturan hurda yasasını, popüler SUV pazarını ve elektrikli motorların geleceğini değerlendiren Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, Japonların Türkiye pazarını parlayan bir yıldız olarak gördüğünü söyledi. Özkök, "Dünya pazarında 26’ncı sıradayız fakat Nissan, Türkiye’ye güveniyor. Önemli olan ilk 20’de olmak değil, 2.5 yılda yaptığımız gelişmelerle 20 binlerden 35 bin adetlere çıktık bu da oldukça dikkat çekti” dedi. Nissan Global’in Türkiye ile ilgili farklı projeleri olduğunu işaret eden Özkök, “Bu sene biraz daha zor bir sene. 30 binin üzerinde olmak istiyoruz. Pazar 900 bin adetlerde kalsa da biz yüzde 4-5 pay alırız" şeklinde konuştu.



GERÇEK MANADA DESTEK ŞART

Yıllık 40 bin adetlik satış iddialarının devam ettiğini de aktaran Özkök, 20 binle devraldıkları markayı 2 katına çıkarmakta kararlı olduklarının altını çizdi. 1 milyonluk pazarın bu yılda geçen seneye paralel kapanabileceğini vurgulayan Özkök, hurda desteğinin çok etki göstermediğini söyledi. Fiyatların düşük kaldığının altını çizen Özkök, şöyle devam etti; “Malum matrah fiyatı 46 bin TL ve daha altında olan araçlar için sadece 10 bin TL hurda teşviki uygulanıyor. Bu fiyatlarda da neredeyse araç kalmadı. Çoğu model 8 bin ve 3 bin liralık indirimde giriyor durum böyle olunca da astarı yüzünden pahalıya geliyor. Emlak, beyaz eşya ve bunun gibi birçok benzeri alana destek verildi. Bizim sektör ise ihraçtın lokomotifi ayrıca kayıt dışı hiçbir şey yok. Eğer gerçek manada bir destek olursa, pek bir kayıp olacağını düşünmüyorum. Artan satışlarda devlet zaten kazanacak."



SUV'DA REFERANS OLDUK

Sinan Özkök, hatcback segmentinden SUV’ye doğru ciddi bir geçiş yaşandığını, Türkiye’de ağırlık sedan olsa da, dengelerin hızlı değiştiğini söyledi. SUV’de lider olduklarının altını çizen Özkök “Başarılı rakiplerimiz var ve pazar büyüyor. Rakiplerimizin yaptığı kampanyalar bizim satışlarımıza da etki ediyor. Qashqai’nin tercih sebeplerinde en büyük etken tavsiye. Farklı bir model araç almak isteyen tüketiciler bile tavsiye üzerine Qashqai’ye yöneliyor. Araçları çok iyi tanımadan tavsiye edenlerde var. Çok sevildik ve referans noktası olduk. Yılda 20 bin Qashqai satıyoruz" dedi. Elektrikli tarafta ise menzillerin 400 kilometrenin üzerine çıktığını hatırlatan Özkök “Şimdilik yeterli gibi, insanlar şarj soru yaşamak istemiyor. 2022-2023’te altyapı işleri çözülürse elektriklilerin payı yüzde 50’yi yakalar” dedi.