Volkswagen dizel krizinden dolayı 1 milyar euro ceza ödeyecek. Şirket para cezasını ve sorumluluğunu kabul etti. Braunschweig Savcılığının soruşturmasının sonuçlarına göre, şirketin geliştirme bölümünde araç denetlemeyle bağlantılı ihlallerin yaşandığı belirtilen açıklamada, bu ihlallerin, 2007’in ortasından 2015 yılına kadar Kanada ve ABD’de 'EA 288' ve dünya genelinde 'EA 189' tipi dizel motorlu 10,7 milyon aracın yanıltıcı yazılımla satışa sunulmasına ve trafiğe çıkmasına neden olduğu bildirildi.
Volkswagen'e 1 milyar euro ceza
14.06.2018 - 09:56 | Son Güncelleme: 14.06.2018 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Volkswagen'e dizel krizinden dolayı 1 milyar euro para cezası kesildi.
Etiketler : Volkswagen,dizel krizi,
564642 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/564642.aspx
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