İster 1 isterse de yüzlerce aracı olsun, mevcut araçları satın alarak şirketlere nakit girişi sağladıklarını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, şöyle devam etti: Kendi sahip olduğu araçları satarak araç kiralamaya dönen bir şirket, 36 aylık kiralama sözleşmesi ile en az yüzde 15-20 oranında tasarruf sağlayabiliyor. Mesela aylık kirası 2 bin TL olan bir araca aylık tasarruf yüzde 15 üzerinden 300 TL oluyor. Böylece 36 ayda toplam 100 aracı ile KDV dahil 1 milyon 275 bin TL tasarruf elde edebilecektir.
Sektöre 400 milyon TL sermaye
18.06.2018 - 09:32 | Son Güncelleme: 18.06.2018 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filo kiralama pazarının önde gelen kuruluşlarından Intercity, kendi öz sermayesiyle filo aracı sahibi şirketlerin araçlarını satın alıp onlara kiralama yaparak sermaye girişi sağlayacak bir projeyi hayata geçirdi.
Etiketler : vural ak,
565061 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/565061.aspx
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