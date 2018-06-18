Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İster 1 isterse de yüzlerce aracı olsun, mevcut araçları satın alarak şirketlere nakit girişi sağladıklarını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, şöyle devam etti: Kendi sahip olduğu araçları satarak araç kiralamaya dönen bir şirket, 36 aylık kiralama sözleşmesi ile en az yüzde 15-20 oranında tasarruf sağlayabiliyor. Mesela aylık kirası 2 bin TL olan bir araca aylık tasarruf yüzde 15 üzerinden 300 TL oluyor. Böylece 36 ayda toplam 100 aracı ile KDV dahil 1 milyon 275 bin TL tasarruf elde edebilecektir.